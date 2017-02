26 deelnemers de Alpe d’Huez op in de strijd tegen kanker

ASSEN – Het Centrum Leven met Kanker fietst met maar liefst 26 deelnemers deze berg op tijdens Alpe d’HuZes op donderdag 1 juni 2017.

Sinds 2010 zijn de mensen van het Centrum Leven met Kanker (CLMK) trouwe deelnemers aan Alpe d’HuZes. Het CLMK ondersteunt het initiatief van Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor noodzakelijk onderzoek. Het CLMK doet dat middels hun kracht: mensen begeleiden, met of zonder kanker, met als eindresultaat de Alpe d’Huez beklimmen op 1 juni 2017.

We bereiden ons als team voor: trainen samen, delen samen en ondersteunen elkaar. Het benodigde geld zamelen we met elkaar in voor meer onderzoek en betere behandelingsmogelijkheden. Maar bovenal: we zetten een prestatie van formaat neer, vanuit een positieve insteek om te leven met de gevolgen van de ziekte kanker. Hoe mooi is dat! Ons team bestaat uit (ex-) kankerpatiënten en/of hun naaste familie en vrienden.

Naast het “gewone” leven weer oppakken, het ondergaan van behandelingen, het werken aan herstel of het leren omgaan met de gevolgen is het een hele opgave voor de (ex-) kankerpatiënt om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om mee te doen aan Alpe d’HuZes. Daarom is een aantal gezonde leden aan het team toegevoegd die met name de fondsenwerving en acties op zich nemen. Voor 2017 hebben zich maar liefst 3 teams (26 deelnemers) tot doel gesteld zoveel mogelijk geld in te zamelen, om dit vervolgens in te zetten via de stichting Alpe d’HuZes in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Totaal ligt ons financieel doel op € 65.000,-, dit is € 2.500,- per deelnemer.

Sponsordiner bij Liff Assen en Piratenkoor

Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zijn wij actief bezig met het organiseren van allerlei acties zoals een sponsordiner in Restaurant en Grandcafé Liff te Assen met daarbij een veiling met sportgerelateerde items en kunstwerken, het verkopen van loten, maar ook het organiseren van concerten. Op vrijdag 10 februari aanstaande is er een concert met medewerking van piratenkoor ‘Voorwaarts Voorwaarts’ uit Hoogezand-Sappemeer. Zowel regionaal, nationaal als internationaal is dit piratenkoor een van de meest aansprekende zeemanskoren die ons land rijk is. De altijd volle zalen en het laaiend enthousiast publiek moge daarvan getuige zijn. Het koor staat garant voor een avond vol muziek, humor en plezier. Het koor zal volledig belangeloos optreden en de opbrengst van het concert komt dus helemaal ten goede aan het goede doel en onze actie voor Alpe d’HuZes.

Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar aan de kassa bij de Schulp, Buizerdstraat te Assen of in de voorverkoop via Paramedics Assen.