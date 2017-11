Ruim 83.000 bezoekers voor The Great Liao

Assen – De tentoonstelling The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125) die afgelopen zondag 29 oktober voor het laatst te zien was, heeft ruim 83.000 bezoekers getrokken in het Drents Museum. In de laatste twee weken kwamen 10.000 mensen op de tentoonstelling af. De bezoekers waardeerden de archeologische expositie met een uitzonderlijk hoog publiekscijfer van gemiddeld een 9,2. Onlangs werd The Great Liao vanuit New York genomineerd voor de prestigieuze 2017 Global Fine Art Awards (GFAA).

Lovende reacties

‘Top in alle opzichten’, ‘Wat een prachtige, indrukwekkende tentoonstelling en perfect vormgegeven’, ‘Spectaculair!’, ‘Wellicht het allermooist is de creatieve opbouw’. Dit is een kleine greep reacties uit het gastenboek van de tentoonstelling. Naast de objecten trok de tentoonstelling de aandacht door de spectaculaire vormgeving. Door het speciaal ontwikkelde tapijt, de 100 meter lange fotowand rondom en het gebruik van spiegels waande je je als bezoeker op de uitgestrekte steppe van Centraal Azië.

Genomineerd voor ‘museumoscar’

Aansluitend op de unaniem lovende reacties van het publiek is The Great Liao onlangs genomineerd voor de prestigieuze 2017 Global Fine Art Awards (GFAA) in de categorie ‘Best Ancient Art (BC – approx 1200)’. De GFAA worden ook wel de ‘oscars’ van de museumwereld genoemd. Ieder jaar worden de toptentoonstellingen over de hele wereld bekroond met deze awards. In januari 2018 weet het Drents Museum of The Great Liao tot de finalisten behoort.

Machtige Liao-dynastie

De tentoonstelling The Great Liao vertelde het bijzondere verhaal van de machtige Liao-dynastie in de 10de en 11de eeuw. Een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4.000 km, van de Japanse zee in het oosten tot het Altajgebergte in het westen. Aan de hand van zeer bijzondere archeologische vondsten van de afgelopen 30 jaar kreeg de bezoeker een unieke inkijk in de cultuur van de Liao, met absoluut hoogtepunt het gouden dodenmasker van de Prinses van Chen. Nog nooit eerder waren de Liao-schatten in Nederland te zien.