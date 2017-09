Start aanleg fietspad Europaweg-Zuid

Assen – Eind oktober start de aanleg van een nieuw fietspad langs de Europaweg-Zuid. Het pad komt tussen de Witterstraat en de Haarweg. Op maandag 25 september is er een inloopavond over de werkzaamheden.

Het fietspad is op dit moment de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk rond de stad. Fietsers rijden nu nog via het Asserbos of door Baggelhuizen.

Met het nieuwe fietspad ontstaat een snellere en veiliger verbinding naar bestemmingen als de Bonte Wever, CS Vincent van Gogh, de bedrijven aan de Mandemaat en het TT circuit. De aanleg van het pad is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Drenthe en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Inloopavond

Op maandag 25 september is er een inloopavond waarop bezoekers zich kunnen laten informeren over de werkzaamheden. Tussen 18.00 en 20.00 uur zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven. De bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis, Westerbrink 1 in Assen.