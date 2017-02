Addergebroed roept talent op auditie te doen

Assen – Beschik jij over acteer- en zangtalent, wil jij stralen op het podium naast Tony Neef en Wieneke Remmers en heb je iets met Drenthe? Schrijf je dan voor 1 maart in voor de audities van Addergebroed.

Addergebroed is een nieuwe muzikale voorstelling van Tresore producties, vanaf eind mei te zien in de grote theaters van Drenthe. De cast is bijna compleet. Zo staat Tony Neef (Beauty and the Beast, Sonneveld) als Johannes van Lier op het podium en speelt Wieneke Remmers (Rembrandt, The Sound of Music, Sonneveld) zijn vrouw. Addergebroed is nog op zoek naar getalenteerde spelers voor de rollen van de ‘Drost’ (mannelijke bijrol) en/of het ‘Witte Wief’ (vrouwelijke bijrol).

Doe je mee?

Auditanten wordt gevraagd een korte video van maximaal 3 minuten in te sturen waarin zij een lied naar eigen keuze zingen. Alle informatie staat op Addergebroed.nu. Inzenden kan tot 1 maart. Op zaterdag 4 en zondag 5 maart zullen geselecteerde auditanten zich presenteren aan de jury.

Over Addergebroed

Drenthe biedt een schat aan verhalen. De verhalen over armoede kennen we, die over het rijke Drenthe liggen nog verborgen in de Drentse archieven. Addergebroed brengt daar verandering in, door het verhaal van Johannes van Lier te vertellen. Deze ambitieuze jongeman kwam als buitenstaander naar Drenthe en wist door zijn werk voor De Drost en Willem V in korte tijd vriend en vijand voor zich te winnen. Tenminste, daar leek het op. Johannes liet huize Overcingel bouwen, genoot van Drenthe en stortte zich op zijn passie adders, zich niet bewust van de nadere politieke slangen.

Een gloednieuw verhaal dus, rijk aan ambitie en gekonkel, geworteld in het Drenthe van de 18e eeuw.

Foto: M. Babtist – ( Theater de Nieuwe Kolk, waar op 27 mei 2017 Addergebroed in première zal gaan)