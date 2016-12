“Het afgelopen jaar” bij Café Lodewijk Napoleon 1809

Assen – “Lodewijk Napoleon 1809! In mei 2014 opende ik samen met mijn zwager Bill Sandburg, van brasserie de Kroon, op het Horecaplein De Markt in Assen het Café Lodewijk Napoleon 1809.

De naam 1809 is het jaartal dat Assen stadsrechten kreeg. Met het café willen we het ontstaan en de geschiedenis van assen dmv beleving in kaart brengen. Daarnaast willen we een podium zijn voor Asser kwaliteiten, en soms programmeren we breder omdat we het belangrijk vinden om mensen iets te bieden.

Zo zijn er regelmatig thematische avonden op het gebied van: Gedichten, Politiek, (Wijn) Proeverijen, Literatuur, Rock, Jazz en Blues Muziek. En onze jaarlijkse haringparty, dat we de komst van de Nieuwe Haring in Assen willen vieren. Kortom een scala aan activiteiten om onze gasten te vermaken. Daarnaast zoeken we samenwerking met de culturele instellingen zoals Drents Museum en De Nieuwe Kolk, maar ook met het bedrijfsleven en sportclubs van Assen.

Op oudejaarsdag blikken we weer terug op 2016 met gedichten en liedjes naar een idee van onze Stadstroubadour Melvin Bonnet. Deze conference zal rond 17:30 uur plaatsvinden met medewerking van onze eerste N8burgemeester Erwin Ronald Zijlstra en Dichter van de Stad Egbert Hovenkamp II.

En uiteraard staan de oliebollen van Chris Spelbrink op u te wachten. Welkom! #assen”

Café Lodewijk Napoleon 1809 – Markt 1, 9401 GS Assen

Tekst: Ronald Obbes

Foto’s: M. Babtist