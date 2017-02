Aftrap project dode hoek in gemeente Assen

Assen – Aanstaande dinsdag 28 februari om 12.30 uur geeft wethouder Harmke Vlieg de aftrap van het vernieuwde lesprogramma over de dode hoek in het verkeer. Ze doet dat op basisschool De Parel in Assen.

Scholen in de gemeente Assen werken vanaf dit jaar met een vernieuwd project om de dode hoek onder de aandacht te brengen bij leerlingen. Dat is belangrijk, omdat de dode hoek een gevaarlijke plek is in het verkeer. De lessen worden in opdracht van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) verzorgd door Contact onderwijsadviesbureau en verkeersschool VEC Koops.

Het vernieuwde project bestaat uit verschillende onderdelen. Leerlingen beginnen met het invullen van een online vragenlijst. Die vragenlijst vullen ze na afloop van de les ook in. Zo wordt de kennis over en het gedrag in het verkeer gemeten. Tegelijkertijd wordt hiermee het effect van de les provinciebreed in kaart gebracht.

Een kijkje in een echte vrachtwagen

Na het invullen van de vragenlijst kijken de leerlingen naar een verkeersfilm. Vervolgens bespreken ze klassikaal wat er goed ging in de film en wat niet. Daarna is het tijd om een kijkje te nemen in de cabine van een echte vrachtwagen! Op deze manier ervaren leerlingen wat een chauffeur wel en niet kan zien. De les wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarbij leerlingen in een gesimuleerde verkeerssituatie met een vrachtauto kunnen laten zien hoe zij in een dergelijke situatie zouden handelen op de fiets. De boodschap hierbij is: blijf rechts en ruim achter de chauffeur rijden. Als jij de chauffeur kan zien, dan kan hij jou ook zien.

Verkeerseducatie

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe investeren jaarlijks in een ruim aanbod projecten binnen verkeerseducatie en –gedrag. Het aanbod is voor jong tot oud(er). Van driewieler tot scootmobiel. Het complete aanbod is te vinden op www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Samen richting Nul verkeersslachtoffers!

In Drenthe komt er gemiddeld elke veertien dagen iemand om in het verkeer. Jaarlijks raken honderden mensen gewond. Soms is de oorzaak de dode hoek. Om dit tij te keren is het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) de campagne ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ gestart. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Door zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen verkeersveiligheid én die van anderen. Kijk voor meer informatie op www.samenrichtingnul.nl