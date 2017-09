Assen – In de eerste acht maanden van 2017 zijn er in Drenthe 615 inbraken geweest. Dit blijkt uit analyse van nationale politiecijfers door Smartalarm Alarmsystemen. Ook gemeentelijke verschillen in Drenthe werden door de leverancier van alarminstallaties onderzocht. Hieruit blijkt dat de meeste inbraken per inwoner worden gepleegd in de gemeente Hoogeveen.

Inbraken in Drenthe

In Drenthe waren er in de eerste acht maanden van dit jaar 802 pogingen tot inbraak. Hiervan was 77% succesvol voor inbrekers. 187 inbraken werden voorkomen en bleven bij een poging. Het is opvallend dat er sterke gemeentelijke verschillen bestaan rondom geslaagde inbraken in Drenthe.

Meeste inbraakpogingen in gemeente Emmen

Op provinciaal niveau in Drenthe kwamen de meeste inbraakmeldingen voor in de gemeente Emmen. Hier werden namelijk 144 inbraakpogingen gedaan, waarbij inbrekers in 99 gevallen succesvol waren. Ook in Hoogeveen (139), Assen (120) en Coevorden (74) werden dit jaar al veel inbraken en inbraakpogingen genoteerd.

Hoogste slagingspercentage in Borger-Odoorn

De hoogste slagingspercentages van inbrekers in Drenthe werden vastgelegd in de Gemeenten Borger-Odoorn (92,9%), Westerveld (87,5%), Coevorden (83,78%), Midden-Drenthe (81,82%) en Aa en Hunze (81,25%).

Aantal inbraken per inwoner in Drenthe

Kijkend naar het aantal inbraken per inwoner, valt een aantal gemeenten op dat ruim boven het provinciale gemiddelde zit. Hoogeveen staat met stip bovenaan. Hier is de kans op inbraak ruim anderhalf keer zo hoog (157,7% ten opzichte van het Drents gemiddelde). Ook in Coevorden (131,8%). Noordenveld (124,2%) en De Wolden (111,3%) is er een verhoogde kans op inbraak.