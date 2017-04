Alpacashow bij Sunrise Stables meer dan show alleen

Assen – Manege Sunrise-Stables was afgelopen zondag het toneel van een alpacashow, gecombineerd met een voorjaarsfair. Ruim 120 alpaca’s werden gekeurd op lichaamsbouw en hun wol. De opbrengst van de dag kwam grotendeels ten goede aan Make a Wish.

Achter de manege staan drie alpaca’s van ’t Alpaca Eiland uit Sommelsdijk. De dieren staan buiten te drogen. Zaterdag zijn ze al in Assen gearriveerd en ze hebben overnacht in de manege. Zondagochtend bleken de dieren nat van het zweet te zijn en de vacht zat vol met stro. Nu moeten ze ‘uitwaaien’ voor de keuring.

De eigenaresse geeft uitleg over de show:

“Je hebt twee soorten alpaca’s, de suri’s en huacaya’s. Ze worden meestal beoordeeld op 40 punten voor de bouw en 60 punten voor de wol. De wol wordt op heel veel punten beoordeeld. Ze kijken naar de crimp die in de wol zit”. Ze laat een stukje vacht zien: “Zie je al die zigzagjes die er in zitten ? Daar gaat het om. En dan kijk je dus naar de zigzagjes van de huid naar de punt van de wol, die moet gelijkmatig zijn. Het wordt beoordeeld op meerdere plekken; op zijn rug, zijn poot, zijn buik etc. De fijnheid van de wol is belangrijk en de dichtheid van de wol. Ook kijken ze naar de helderheid van de kleur en is het ook overal helder, over de hele vacht. Belangrijk is de fijnheid, dichtheid, glans.

Wat betreft de bouw kijken ze naar de stand van het dier en de leeftijd.De stand van de tanden is ook heel belangrijk. Wij hebben al 20 jaar alpaca’s en zijn als één van eersten in Nederland hiermee begonnen. Wij hebben beide soorten alpaca’s”.

Als bezoeker kreeg je dus een heel stuk informatie over de dieren en de keuring. Het was niet alleen show-time, maar ook bezoekers informeren over de alpaca’s. Men nam alle tijd om vragen te beantwoorden. Bij AlpacaOord uit Wilhelminaoord werd een heel verhaal verteld over de bevruchting. Een alpaca kent namelijk geen vruchtbaarheidscyclus. De merrie heeft pas een eisprong wanneer zij gedekt wordt. De alpaca’s bevruchten direct in de baarmoeder. “Dat is het leuke van alpaca’s, ze hebben zulke aparte dingen, ze zijn gewoon zo leuk”, zegt de eigenaresse trots, “Ik ken ze ook allemaal. Het is natuurlijk wel een passie die je op een gegeven moment hebt”. AlpacaOord organiseert ook wandelingen met de dieren. “Je leert de mensen met deze dieren omgaan”.

In en om het gebouw waren diverse standhouders te vinden. Van poffertjes tot schoenen werden er verkocht. Standhouders met Alpaca-producten waren uiteraard ook aanwezig. In de ring bij de keuring was het druk. Men keek geïnteresseerd toe hoe keurmeester Robin Näsemann de dieren beoordeelde. De gewonnen prijzen werden zichtbaar getoond bij de stallen.

Bezoekers en deelnemers waren zeer tevreden over het evenement. Het typische geluid van de alpaca’s, het zogenaamde hummen, was vaak onderwerp van gesprek. Menig kindje wilde thuis wel een alpaca.

Een alpacashow, meer dan alleen een schoonheidswedstrijd, het was bovenal een informatieve dag voor iedereen.

Tekst en foto’s: M. Babtist