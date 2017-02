“Als het gras twee kontjes hoog is”

Assen – Assen heeft een eigen carnavalsvereniging, “De Narren van Pitlo”. Vrijdagmiddag kregen zij, zoals gebruikelijk, tijdelijk de beschikking over de stadssleutel. “Carnaval in het Noorden, dat is een feest met pit”. Pé Daalemmer en Rooie Rinus bezongen het al eens in een lied. Het feest met pit kon dus beginnen.

De Raad van Elf, inclusief nar, was om 16:00 uur uitgenodigd in de Raadszaal om de sleutel in ontvangst te nemen. Het gezelschap kwam, compleet uitgedost, onder begeleiding van muziek even na vieren aan. De fietsen werden geparkeerd en men trad naar binnen. Buiten speelde de muziek vrolijk door, zodat het de voorbijgangers niet kon ontgaan dat het carnavalsweekend was begonnen.

Burgemeester Marco Out maakte eerst kennis met de jongste telg van de carnavalsvereniging, de 7 maanden oude Mitchel, zoon van Henderika Venema-Lensen. De opmerking die volgde “Over 20 jaar is dit Prins Carnaval ?” zette de toon voor de middag. De burgemeester was, zoals wel vaker, in een jolige stemming. Henderika stelde de Raad van Elf voor aan de burgemeester en aan loco-burgemeester Ruud Wiersema.

Marco Out vertelde dat hij de afgelopen dagen op trainingskamp was geweest, omdat het voor hem nog steeds een bijzondere gewaarwording is dat men in Assen carnaval viert. Het is over het algemeen een feest van beneden de grote rivieren. “De sleutel van de stad ben je, hoe dan ook, een paar dagen kwijt”, vertelt de burgemeester, maar “volgens mij zijn hier goede afspraken over gemaakt en ik vind het mooi om op deze manier de gezamenlijke aftrap met elkaar te hebben”.

Hoe ga je voor een carnavalsvereniging staan, welke kleur stropdas kies je ? Vragen die de burgemeester vrijdagochtend bezig hebben gehouden. Vroeger kenden de mensen Marco Out van de rode stropdassen, maar “gelet op iemand die in Amerika aan het werk is, en die ook vaak met die rode das loopt”, koos hij toch voor een andere kleur. Hij herinnerde zich dat hij ooit een stropdas had gekocht die heel erg kleurrijk is (“En achteraf snapte ik dat niet zo goed”, Marco Out). Deze stropdas was helaas niet te vinden in het keurige stropdassenkastje. Totdat Marco zich herinnerde dat hij deze stropdas, met de verhuizing naar Assen, in de Humanabak had gedeponeerd omdat de das inmiddels al 20 jaar niet gedragen was. Uiteindelijk koos hij vrijdag voor een strakblauwe stropdas. “Maar dat past ook bij de kleur van de vereniging”, zeiden de aanwezigen.

De burgemeester legt het verband uit tussen zijn eigenlijke keuze voor een kleurrijke stropdas en het kleurrijke gezelschap dat voor hem staat. “U bent een beetje een buitenbeentje, op een positieve manier. U brengt een vorm van extra kleur en van diverse kleuren naar het Assense toe. Dat is volgens mij ook wat u zou moeten toevoegen”. Dat had de burgemeester ook eigenlijk zelf willen verbeelden met een stropdas.

Marco: “Ik wens u de komende dagen heel veel plezier toe. Ik hoop dat u een goede carnaval met elkaar zult doormaken”. Vervolgens werd de stadssleutel overhandigd met de woorden “Wees er alsjeblieft heel voorzichtig mee, hij is onvervangbaar”.

Prins carnaval bedankt de burgemeester voor de sleutel en haalt nog een aantal punten aan, die hij graag onder de aandacht wil brengen:

• De route van de cityline-bus moet worden uitgebreid. De omgeving Vondellaan bv. ontbreekt op de route, toch wonen daar ouderen die beperkt zijn in hun doen en laten.

• Het onderhoud van tegelpaden kan beter. Boomwortels drukken tegels omhoog, waar mensen in een scootmobiel, op de fiets, of wandelend hinder van ondervinden.

• Het maaibeleid. Er moet vaker worden gemaaid. Hierop reageerde de burgemeester met de opmerking dat er toch een carnavalshit is met de titel “Als het gras twee kontjes hoog is” … en hij vervolgt: “Maar dan wordt het tijd dat er weer gemaaid wordt inderdaad …”.

• Ze moeten op zoek naar een nieuw betaalbaar onderkomen. Het Wielerhome is momenteel nog hun Residentie.

• Te hoge tarieven voor het parkeren. Marco: “Nu begrijp ik ook waarom u op de fiets gekomen bent …”.

• Teveel wegopbrekingen op hetzelfde moment. Eerst de ene opbreking af en dan verder gaan.

En zo werden er nog meer punten genoemd, waarover men serieus in gesprek ging.

De burgemeester kreeg nog een geknutselde miniversie van de binnenstad uitgereikt, waarin de genoemde punten nog eens verduidelijkt waren. Ruud Wiersema mocht een bijbehorend spel in ontvangst nemen.

De Raad had tevens een onderscheiding voor Marco Out, Ruud Wiersema en voor Marjan Bouma, die onder driewerf Alaaf werd omgehangen.

Het geheel werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarna het gezelschap om kwart over vijf weer op de fiets stapte, waar de muziek in het mandje nog steeds vrolijk speelde.

De rust keerde terug in het gemeentehuis en de Raad van Elf kon beginnen aan een gezellig carnavalsweekend.

Tekst en foto’s: M. Babtist