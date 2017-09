Alzheimer Grand Café in Drents Museum op Wereld Alzheimer Dag

Assen – Precies twintig jaar geleden werd het eerste Alzheimercafé in Nederland opgericht. Ter ere van dit jubileum organiseert het Drents Museum samen met Alzheimer Nederland op donderdag 21 september (Wereld Alzheimer Dag) een Alzheimer Grand Café. Speciaal voor mensen met dementie en hun begeleiders is er van 13.30 tot 16.30 uur een cultureel programma, gevolgd door een afsluitende borrel. Deelname aan het programma is gratis, reserveren is daarom noodzakelijk.

Alzheimer Grand Café

Tijdens het Grand Café op 21 september worden in het Drents Museum Onvergetelijk rondleidingen gegeven. Hierbij leggen de deelnemers onder leiding van een museumdocent een route af door het museum en gaan zij op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek over wat zij zien. Daarnaast is er muziektheater. Stichting Vivendi speelt de zomerse voorstelling Ranja met een Rietje. Op muzikale wijze wordt in deze interactieve voorstelling stilgestaan bij de kleine dingen in het leven. Het theaterstuk zit vol met herkenbare deuntjes uit de jaren 50 en 60. Na afloop van het programma is er een borrel in Grandcafé Krul.

Reserveren is noodzakelijk via reserveringen@drentsmuseum.nl of 0592 377 709.

Onvergetelijk

Onvergetelijk is het programma op maat van het Drents Museum, dat in het voorjaar van 2016 ontwikkeld is om mensen met dementie en hun mantelzorgers een ontspannen en inspirerende dag te bezorgen. Onder leiding van speciaal opgeleide docenten krijgen deelnemers een interactieve rondleiding door het museum. Door samen te kijken naar kunst, krijgen zij de mogelijkheid om hun verhalen, ervaringen en emoties met elkaar te delen. Dit leidt niet alleen tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, maar het bevordert ook het contact met hun begeleiders.

Stichting Vivendi

Theatergroep Stichting Vivendi schept kunst uit de liefde voor het leven en richt zich met haar voorstellingen vooral op kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met dementie of een verstandelijke beperking. De muzikale voorstellingen van Stichting Vivendi nemen mensen mee terug in de tijd. Doel is om herkenning te bieden en emoties op te roepen bij de doelgroepen.

