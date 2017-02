Een “Angie Aardbei-tattoo” is altijd uniek

Assen – Jeanine Bults-Bijker, ze heeft twee grote hobby’s: fotograferen en schrijven. Regelmatig gaat ze op zoek naar de mens achter een (web)shop. Zo was ze ook op bezoek bij Angela (Angie Aardbei) van Tattoo- en piercingstudio Knoutskey Tattoo in Assen.

Het verhaal van Jeanine:

“De eerste echte shop in deze serie, wel meteen een hele toffe namelijk een tattooshop. Het is mijn eerste keer dat ik hier binnen kom. Ik ben op visite bij Angela, Tattoo artist in Assen. Het voelt ook echt als op visite zijn het is een hele gezellige plek, Angela wiens artiesten naam Angie Aardbei is, ontvangt mij heel enthousiast. De klant op de stoel krijgt een hele toffe tattoo en vind mijn aanwezigheid prima.

Toen Angie 18 was droomde ze ervan om te leren tatoeëren, op dat moment geloofde ze nog niet in haar talent, na een depressie en dagbehandeling tegen o.a. de depressie kwam ze tot het besef dat ze wel degelijk met mensen kan werken. Ze doet nog een poging om de opleiding sociaal cultureel werker tot haar beroep te maken maar weet zeker dat ze eigenlijk tattoo artist wil worden. Ze jaagt haar droom achter na en start.

Om tattoo artist te worden kan je geen opleiding volgen, je kan enkel oefenen en een flinke dosis creativiteit bezitten helpt ook. De eerste tattoos kan je zetten op bijvoorbeeld varkenshuid wat je bij de slager kan halen. Angie vind dit echter zo vies dat ze het gaat leren op rubberen nep huid. Na een aantal oefen sessies waagt ze de stap en vraagt ze vrienden op wie ze kosteloos haar kunst mag uitproberen, ze staan hiervoor in de rij, ze had in plaats van 20 klanten er wel 40 kunnen krijgen. Mede door haar geluk dat haar man een tattooshop heeft hoeft ze niet eerst een jaar mee te kijken en kan ze beginnen aan haar droom.

Haar inspiratie haalt ze uit voorbeelden van Instagram, ze kan avonden lang scrollen langs de vele accounts die er bestaan op tattoo gebied. Ze blijft echter in haar eigen ontwerpen dicht bij zichzelf, ze heeft een eigen stijl die heel herkenbaar is. Dat maakt een Angie Aardbei tattoo uniek. Als je met een eigen tekening komt zal deze door Angie aangepast gaan worden naar haar stijl, mocht er een vraag komen voor een tattoo wat niet bij haar past legt ze de opdracht bij haar man neer.

Haar creatieve tattoo voorbeeld is Lady Luck uit weert. Ze heeft een leuke eigen stijl en is echt aardig, sommige artiesten zijn volgens Angie arrogant. Een tatoeërende vrouw is in het noorden nog wel redelijk uniek, in de rest van Nederland is het al veel meer voorkomend dat je een vrouw in de tattooshop vind.

Op 13 en 14 mei vind er een tattoo conventie plaats in Groningen, hiervoor zal Angie een flash maken. Een flash is een serie tattoos die speciaal gemaakt worden voor bijvoorbeeld een conventie. Ze maakte ook een kerstflash, je kan dan kiezen uit een serie kerst-tattoos.

De samenwerking met haar man is ontstaan, dit was niet iets wat ze perse ambieerde, eigenlijk liever niet. Maar uiteindelijk is het een te gekke kans om haar droom vorm te geven. Nu willen ze niet meer zonder elkaar werken, ook als er in de toekomst een nieuwe shop komt blijven ze bij elkaar. Het bevalt goed en is erg vertrouwd. De shop – Knoutskey – krijgt 1x in de 3 jaar een inspectie van de GGD, er komen dan 2 mensen langs die kijken of de protocollen wel worden nageleefd. Als dit het geval is wordt je weer voor 3 jaar gecertificeerd.

FEIT OF FABEL?

Klopt het dat een bepaalde kleur pijnlijker is dan zwart? Dit klopt niet, een tattoo word opgezet van donker naar licht, dus als mensen zeggen dat bijvoorbeeld wit pijnlijk is komt dat door de duur van de tattoo sessie.

Deze middag was voor mij echt heel leerzaam. Bij veel dingen stond ik niet stil, erg leuk om nieuwe dingen te leren op deze manier”.

Wil je Angie Aardbei volgen op sociale media?

* Facebook: Angie Aardbei

* Instagram: @angie_aardbei

* Email: angela.aardbei@hotmail.com

Tekst en foto’s met dank aan: Jeanine Bults-Bijker – JaJo Fotografie