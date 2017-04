Annemarie van Gaal vervangt Derksen bij BCDD

Assen – Johan Derksen heeft zich vanwege privéredenen helaas moeten afmelden als gastspreker. In de persoon van Annemarie van Gaal hebben we een waardig vervanger kunnen vastleggen.

Annemarie van Gaal is één van de meest bekende en succesvolle zakenvrouwen van Nederland. Ze is investeerder in binnen- en buitenland. Annemarie is bekend van verschillende tv-programma’s zoals ‘Dragon Den’, ‘Ten einde Raad’ en de succesvolle RTL-programma’s ‘Een dubbeltje op zijn kant’ en ‘Divorce Hotel’. Ze was zeven jaar lang een beeldbepalende columnist voor het Financieele Dagblad. Sinds 2016 is ze opiniecolumnist voor De Telegraaf.

Annemarie weet haar publiek te verrassen met bijzondere invalshoeken op het ondernemerschap, waarbij lef en innovatie een grote rol spelen. Ze is een bevlogen spreker die met humor en zelfspot haar verhaal vertelt. Annemarie laat haar publiek niet alleen ‘out-of-the-box’ denken, maar levert ook verbluffende inzichten om nieuwe omzetkansen te ontdekken.

Locatie: BCDD Arena

Datum/Tijd: Dinsdag 4 april 20.00 – 20.45 uur

Opening

Zoals gebruikelijk gaat de Bedrijven Contact Dagen Drenthe in Assen van start met een spraakmakende opening. Gastspreker is dit jaar niemand minder dan rapper, entertainer en tv-persoonlijkheid Ali B.

Ali Bouali, ofwel Ali B, staat bekend als één van de meest positieve Nederlanders, iemand die als geen ander bruggen kan slaan in de samenleving. De talenten van Ali zijn breder dan alleen muziek en in de loop van de jaren heeft hij steeds nieuwe kanten van zichzelf ontdekt. Naast artiest is Ali platenbaas en ondernemer en beheert hij zijn eigen management- en entertainmentbedrijf SPEC.

Alles wat Ali aanraakt lijkt in goud te veranderen, maar zijn succes is hem niet aan komen waaien. Ali is mega-ambitieus en laat niets aan het toeval over. Hij heeft een enorme drang zich te ontwikkelen en gaat door totdat iets lukt. Ali deelt zijn verhalen over dromen, succes, passie, presteren, focus en falen met de Drentse ondernemers in een inspirerende, ontroerende en verrassende lezing, waarin harde uitspraken niet worden geschuwd.

De opening door Ali B is alleen op uitnodiging. De beurs zelf is van 14:00 – 22:00 uur geopend voor zakelijk publiek vanaf 18 jaar. Entree is kosteloos op vertoon van een relatiekaart/toegangskaart. De relatiekaarten worden verspreid via onze standhouders. Woensdag 5 april is de beurs geopend van 10:00 – 18:00 uur.

Bedrijven Contact Dagen Drenthe

Bezoekadres: TT Hal, De Haar 11, 9405 TE Assen

Bron: Bedrijven Contact Dagen Drenthe

Foto: M. Babtist