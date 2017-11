Assen gaat over op LED verlichting!

Assen – Vanaf dinsdag 31 oktober is Kloosterveen de eerste volledige wijk in Assen waar de openbare verlichting volledig uit LED verlichting bestaat. Wethouder Harmke Vlieg draaide vandaag symbolisch de laatste LED lamp in mast X153. De gemeente Assen zet in op een versnelde verduurzaming van de openbare verlichting in Assen. Het streven is dat in 2018 alle lantaarnpalen in Assen LED verlichting hebben. Dit leidt, vanaf 2019 als alles vervangen is, tot een maximale verlaging van het stroomverbruik en zodoende ook tot een maximale besparing op stroomkosten en onderhoud.

In Kloosterveen, een relatief nieuwe wijk, staan veel lantaarnpalen die nog niet zijn afgeschreven. Daarom is in deze wijk gekozen voor verduurzaming (ombouw) van de bestaande installaties zodat er een LED-lichtbron in geplaatst kan worden. Zo hoeven deze lantaarnpalen niet voortijdig te worden vervangen, maar is er wel direct een positief effect op het stroomverbruik. De LED-lamp gaat naar verwachting 10 jaar mee. Na die 10 jaar is zowel de lamp als het armatuur zelf aan vervanging toe en wordt een LED-armatuur geplaatst.

Naast het voordeel van het niet voortijdig hoeven vervangen van het armatuur en een direct positief effect op het stroomverbruik, is het bijkomend voordeel dat geprofiteerd kan worden van de technieken die over 10 jaar beschikbaar zijn. Er zijn in Kloosterveen 1700 armaturen omgebouwd. Ook zijn 400 armaturen vervangen. Eind 2018 moet alle openbare verlichting in de gemeente Assen LED verlichting zijn.

Energie van Assen

Assen gaat aan de slag met het opwekken van meer duurzame energie en het verminderen van energieverbruik. Dat is een stevige opgave. Want van alle energie die we met elkaar gebruiken, is nu nog maar 4% duurzaam opgewekt. Over twee jaar moet dat 14% zijn.