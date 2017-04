Assen tot en met 2021 verzekerd van World Superbikes

Assen – Van 28 tot en met 30 april 2017 wordt het World Superbike Kampioenschap verreden op het tt-circuit in Assen. Vandaag was de persconferentie in de nieuwe Legends Club, voorheen de Gold Club.

Richard van der Made en Marijn de Vries interviewden de gasten. Als eerste kreeg Arjan Bos, voorzitter tt-circuit, het woord. Hij richtte een speciaal woord van welkom aan Daniel Carrera (Dorna) en Wil Hartog.

Bijna 40 jaar geleden, in 1977 won Wil Hartog de TT. In juni wordt hier nog veel aandacht aan besteed, aldus Arjan Bos. Wil Hartog was uitgenodigd om te praten over de ontwikkelingen in de motorsport én om de nieuwe Legends Club officieel te openen. “De Legend Club, een club, een ruimte waarin we diverse legendes eren, die het tt-circuit zo ontzettend groot hebben gemaakt en hebben gemaakt tot wat het nu is. En wat is er dan mooi dat zo’n grote legende als Wil Hartog straks deze ruimte officieel gaat openen”.

De bouw van de Haarbochttribune verloopt voorspoedig en op tijd, wist Bos te melden. De tribune is zelfs al uitverkocht voor de TT, net zoals alle andere tribunes. De nieuwe tribune heeft 10.000 zitplaatsen en 400 plaatsen op het vipdek boven. Arjan Bos haalde het PEC-Zwolle stadion aan als voorbeeld om de grootte van de nieuwe tribune weer te geven. “Als je je dat beseft, dan bouw je zo’n PEC-Zwolle station er hier bij aan. Misschien wel straks de mooiste tribune van het circuit”.

Tevens wordt er een nieuw glasvezelnetwerk aangelegd. Dit alles is de eerste fase van het investeringsplan, totaal 8 miljoen euro. Er komt nog een fase twee van wederom 8 miljoen euro. Samen een investering totaal van 16 miljoen euro in de komende vijf jaar. Het circuit zal nog een aantal tribunes gaan upgraden, er komen goede voorzieningen voor gehandicapten, het horeca-aanbod wordt verbeterd, er komen vermaak- of amusementspleinen bij. Na deze uitleg ondertekende Daniel Carrera van Dorna samen met Arjan Bos het nieuwe contract voor de komende vijf jaar tussen Dorna en het tt-circuit.

Na een film over de zege van Wil Hartog in 1977 werd deze legende naar voren geroepen met de vraag of hij nog weleens de witte tornado wordt genoemd. “De witte reus is eigenlijk omgevormd tot grijze man”, was het antwoord van Wil Hartog. Hij voelt zich ook absoluut geen legende, “Ik ben gewoon grasdroger Wil Hartog in Abbekerk”. Wil Hartog haalde nog wel een heel bijzonder moment uit 1977 aan. De ouders van Hartog waren destijds net een jaar gescheiden. Hartog zag, toen hij Barry Sheen op zijn schouders meenam naar het erepodium, zijn vader naar zijn moeder lopen, en toen dacht hij “Dit betekent dat mijn vader en moeder weer samen zijn, dat weet ik nog zo goed. Dat maakt je altijd emotioneel, dat je denkt: Mijn vader en moeder komen weer samen”.

De Legend Club werd officieel geopend door het verschuiven van een paneel, waardoor een vitrinekast zichtbaar werd met het pak van Hartog van de overwinning uit 1977. “Ik zou er bijna tijdens het tt-weekend zelf wel in willen staan, zoveel herinneringen heb ik aan die prachtige dag. Dat is voor mijn leven lang onvergetelijk”.

Daarna was het tijd voor de interviews met de coureurs; Michael van der Mark, Danny de Boer, Scott Deroue, Wayne Tessels, Rob Hartog, Vasco van der Valk, Pepijn Bijsterbosch, Ruben Doorakkers, Finn de Bruin, Glenn van Straalen, Walid Soppe, Jaimie van Sikkelerus.

Michael van der Mark liet weten dat hij graag zoveel mogelijk tijd voor de mensen wil nemen. “Mensen kunnen met één kaartje overal komen. Toen ik klein was, deed ik precies hetzelfde, dus ik zal zeker de tijd nemen voor de mensen”.

Die woorden van Michael geven aan wat de World Superbikes is: Een zeer toegankelijk evenement, met o.a. een Fanzone, een open paddock, een pitwalk, etc., dus volop tijd voor een ontmoeting tussen coureurs en fans.

Tekst en foto’s: M. Babtist