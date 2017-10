Assens Comfort Payroll genomineerd voor FD Gazelle

Assen – In een zijstraatje van de Vaart Noordzijde vind je Comfort Payroll. Als je niet weet dat ze er zitten rij je er zo voorbij. Toch is het een naam om rekening mee te houden. Comfort Payroll heeft namelijk een Gazelle Award binnengesleept en behoort daarmee tot de top snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Uitreiking 7 november

Op 7 november horen ze hoe hoog ze op de lijst van 754 gazellen staan. Eigenaar Erik Scholten heeft goede hoop: “Wij staan zeker in de top 3 van Noord Nederland!”

FD Gazellen

De FD Gazellen is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan ondernemingen, opgedeeld naar regio en omzetgrootte. Om kans te maken op de prijs moet het bedrijf bovengemiddelde groei hebben, financieel gezond zijn en goed ondernemerschap laten zien. Nog nooit eerder was de lijst zo lang als dit jaar. Een duidelijk signaal dat de economie weer aantrekt. Comfort Payroll doet mee voor Noord-Nederland in de categorie klein (omzet tot 2 miljoen).

“Het belletje voelde fantastisch”

Erik Scholten, oprichter en mede-eigenaar kan het nauwelijks geloven. Nog geen 10 jaar geleden zat hij zonder diploma, net terug van uitzending naar Afghanistan. “Letterlijk niets meer hebben, geen geld, geen huis, geen auto, geen baan, dan leer je jezelf echt kennen. Ik wilde alles anders gaan doen, dit keer écht.”

Toen kwam hij in aanraking met de andere eigenaar van Comfort Payroll, Lieuwe Akkerman. Lieuwe was op zoek naar een verkoper voor zijn voormalige werkgever: “In Erik zag ik iemand met passie en potentie, in ieder geval iemand waar ik een kop koffie mee wilde drinken”, aldus Lieuwe. “Erik zelf zag het alleen niet zo zitten, hij wilde namelijk eerst een studie gaan doen en voelde zich helemaal geen adviserend verkoper.”

Comfort Payroll

Uiteindelijk is de kop koffie er toch gekomen en niet veel later waren Erik en Lieuwe collega’s. Enkele jaren later konden zij zich niet meer goed vinden in de koerswijziging van hun werkgever. Via een kleine omzwerving is, met de hulp van investeerder Part Invest, Comfort Payroll opgericht en een succes mogen we dit wel noemen, getuige de FD Gazelle award.

Goede match tussen mensen

Het geheim van het succes zit volgens Lieuwe met name in de drive van Erik. “Zijn passie is ongekend, je merkt het alleen al als Erik de telefoon op neemt. Er komt dan zoveel energie vrij.” Erik lacht en laat snel zijn noordelijke nuchterheid naar voren komen: “Ja, maar het betekent ook dat ik snel afgeleid ben en me snel verveel als er weinig beweging in het bedrijf zit. Om te voorkomen dat we paniekvoetbal gaan spelen heb ik de hulp van Lieuwe, Patriek en Henk Knol (namens Part Invest) wel nodig.” “Kortom, een goede match tussen mensen,” zegt Lieuwe, “dat is volgens mij het geheim van Comfort Payroll.”

De komende weken leven de heren toe naar de grote uitreiking op 7 november. Plaats 1, 2 en 3 in elke categorie krijgt een Gouden, Zilveren of Bronzen Gazellen. Dat is waar Comfort Payroll op mikt. “We weten al dat we hoog uit zijn gekomen, maar is het hoog genoeg?” vraagt Erik zich af.