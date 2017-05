Assense schrijft jeugdboek over zelfacceptatie

Assen – Op 30 mei publiceert Marjolijn Zuidema haar allereerste jeugdroman, Bijzonder Normaal. De 25-jarige Zuidema woont in Assen en schrijft al sinds haar kindertijd. ‘Het is vast een cliché, maar ik schrijf al sinds ik kan schrijven’, aldus Zuidema.

Zelfacceptatie

Haar debuut, dat uitkomt als eBook, gaat over zelfacceptatie. ‘Ik wil mensen met Bijzonder Normaal laten zien dat het niet erg is om “anders” te zijn. Of dat nu op het gebied van kleding, interesses, uiterlijk of levenswijze is, het maakt niet uit wie je bent en niemand heeft het recht om je daarop te veroordelen. Hier moet ik mezelf stiekem ook nog vaak aan herinneren, dus mijn eBook is eigenlijk ook beetje een schop onder mijn eigen kont.’

Valerie en Pia

In deze bijzondere jeugdroman leren we Valerie kennen. Valerie is een jonge meid, met een probleem. Ze wordt gepest, heeft weinig vriendinnen en nul-komma-nul zelfvertrouwen. Valerie is niet zoals de meiden uit haar klas. Ze is anders. Ze is bijzonder. En als dat niet al erg genoeg is, is ze ook nog eens verliefd. Tot over haar oren verliefd op Florentijn, die alleen maar de leukste jongen uit haar klas is. Belachelijk, dat weet zij ook. Want wat moet Florentijn met haar? Ze is niet populair, hij wel. En met haar zelfontworpen kleding is Valerie het lachertje van de school. Echt niet dat Florentijn iets in haar ziet… toch? Dan komt Pia in het huis naast Valerie en haar ouders wonen. Pia is een onafhankelijke jonge vrouw, zelfverzekerd, vriendelijk en veganist. Pia is ook anders, maar lijkt daar totaal geen last van te hebben. Ze houdt juist van anders zijn. Ze is één van de weinigen die Valerie oprecht bewondert om haar unieke stijl. Wat de kickstart vormt voor een ongewone, maar hechte vriendschap. Pia vertelt Valerie over haar levenskeuzes, maar kan zij haar ook helpen met die van haar?

Zuidema’s eBook is vanaf 30 mei te koop via www.theblacksheepindie.com