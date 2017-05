AZC-school De Feniks geopend met circusvoorstelling

Assen – Het AZC in Assen beschikt sinds dinsdagmiddag officieel over een mooie school voor vluchtelingenkinderen; De Feniks. Tot voor kort werd er gebruik gemaakt van een tijdelijke ruimte in een gedeelte van het oude NAM-kantoor. Men heeft nu de beschikking over een groter schoolgebouw dat eerder in Kloosterveen stond, maar daar niet meer nodig is. Het was een bijzondere openingsmiddag met een heus schoolcircus. De leerlingen hadden slechts 1 dag geoefend en toch wisten ze een prachtige voorstelling neer te zetten.

Bij binnenkomst kregen de aanwezigen een button met een zelfgemaakte tekening. Een unieke button die dus niet in de winkel verkrijgbaar is. In het Circus Café was iets te drinken met een gebakje. Vervolgens mochten de gasten Circus Feniks binnentreden. Directeur Helma Blaauw sprak de aanwezigen toe en heette iedereen van harte welkom namens de kinderen, het team, de vrijwilligers en iedereen die geholpen heeft om de voorstelling te maken. Een extra woord van dank was er voor de leerlingen van de Emmaschool, waar De Feniks een speciale band mee heeft.

Wethouder Maurice Hoogeveen was gevraagd om de school officieel te openen. Juffrouw Stippel overhandigde de wethouder een ballon gevuld met confetti en een naald, er klonk tromgeroffel, men telde af van 10 naar 0 en de wethouder prikte in de ballon, waarna de confetti vrolijk door de lucht vloog. De school was geopend !

Maurice Hoogeveen: “Jullie zitten hier al sinds maart, denk ik. En eigenlijk is dit al bijna de leukste school van Assen als ik dit zo zie. En wat ik ook zo mooi vind, jullie zien er allemaal zo mooi uit. Jullie hebben allemaal zulke mooie kleren aan. Hoe komen jullie aan die mooie kleren ? Ik heb gehoord dat al deze mooie kleren allemaal bij juf Petra uit de collectie komen. Jongens en meisjes, wij hebben hier vanuit de gemeente Assen geprobeerd om een mooie fijne school neer te zetten waar jullie fijn les kunnen krijgen. Het is voor een paar jaar neergezet, maar wat mij betreft mogen jullie hier nog heel lang onderwijs krijgen. Ik weet zeker dat alle juffen en meesters en ook het schoolbestuur en Jade Zorggroep daar samen hele goede dingen mee doen zodat jullie hier het beste onderwijs kunnen krijgen in Assen wat je maar bedenken kunt. Heel veel succes de komende schooltijd”.

Na het officiële moment was het tijd voor het circus. De wilde dieren gaven als eerste een optreden. Tijgers, leeuwen en een dompteur betraden de circuspiste en lieten hun kunsten zien. Springen door een brandende cirkel, ze konden het allemaal. En wat is een circus zonder clowns ? Zij waren er dus ook met hun grappen en grollen. De goochelaars zorgden voor verbaasde gezichten door ongezien knopen uit touwtjes te halen en de acrobaten toonden hoe lenig ze waren door onder andere te balanceren op een bal. Het was een hele diverse voorstelling, die met veel enthousiasme werd opgevoerd. De ouders bleven klappen en foto’s maken. De kinderen genoten zichtbaar van alle aandacht. Blije gezichten bij iedereen.

De leerlingenraad van de Emmaschool was samen met hun directeur Han Sijbring aanwezig bij de voorstelling. De Emmaschool heeft een speciale band met De Feniks. Al eerder organiseerden ze een spelletjesmiddag en een gezamenlijke sportdag stond ook op het programma. De Emmaschool had nog een mooie verrassing in petto.

Han Sijbring: “Wij hebben genoten van deze geweldige circusvoorstelling. Wat knap van jullie dat jullie dat allemaal in één dag geoefend hebben en ons hebben laten zien. We staan hier met een reden. Wij hebben een speciale band en die band is langzamerhand gegroeid in de afgelopen periode. En dat komt niet doordat wij contact hebben, of doordat de juffen en meesters contact hebben, maar het komt door de leerlingenraad”.

De leerlingenraad vertelde dat ze een tijdje geleden een zgn. vluchtelingendag hebben georganiseerd. Het eerste idee voor een vluchtelingendag kwam voort uit een vergadering van de leerlingenraad die men één keer in de drie weken heeft. Ze wilden graag iets doen voor kinderen die uit oorlogsgebieden komen en deze kinderen wilden ze graag een plezierige dag bezorgen. Ze hebben Oud Hollandse spelletjes gedaan en dat was een geweldig succes. Tevens is er een goede doelenactie georganiseerd. Er zijn in totaal meer dan 1.000 suikerbroden verkocht door de kinderen van Emmaschool. Leerling Tim heeft zelf nog € 400,00 opgehaald door bonnen van lege flessen in te zamelen bij de Albert Heijn. Bij de spelletjesdag is er al een doos met verkleedkleren overhandigd aan de kinderen van het AZC en ook makkelijk lezen-boeken hebben ze gekregen.

Als grote verrassing werd er dinsdagmiddag nog een cheque overhandigd, die de school zelf kan besteden. Helma Blaauw gaf aan dat ze graag fietsen en stepjes voor de grotere kinderen wil aanschaffen. Voor de kleine kinderen zijn er inmiddels fietsen voor op het schoolplein, maar de grotere kinderen vinden dit ook erg leuk. Er kan nu een en ander worden aangeschaft, want de cheque heeft een waarde van maar liefst € 2.232,56

Helma Blaauw sprak tenslotte dankbaar: “Aan zo’n mooie dag komt jammer genoeg dan ook weer een einde. Het was echt prachtig vandaag. We hebben genoten !”.

