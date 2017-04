Badeendenrace als aftrap festiviteiten rondom Blauwe As

Assen – In het kader van de festiviteiten rond de opening van De Blauwe As, het weer bevaarbaar maken van Het Kanaal in de Asser binnenstad, bijt Lions Club Assen Drentsche Aa op zaterdag 10 juni 2017 het spits af door de organisatie van een badeendenrace in het kanaalgedeelte tussen sluis en Weiersbrug. De opbrengst van deze fundraisingactiviteit is bestemd voor de Stichting Het Vergeten Kind.

Lions helpen het vergeten kind

Lions zetten zich ervoor in dat ‘vergeten’ kinderen niet langer worden vergeten. Dat ze weer écht kind kunnen zijn op plekken waar ze zich thuis voelen. Plekken waar ze kunnen spelen, bewegen en hun trauma’s in alle rust kunnen verwerken. Onder professionele begeleiding en met de beste nazorg als ze eenmaal de opvang verlaten.

Lions Clubs International is de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld. In 2017 bestaan we 100 jaar. Dat vieren we wereldwijd door 100 miljoen mensen te helpen. In Nederland is ons ‘nationaal cadeau’ het met de Stichting Het Vergeten Kind de leefomgeving in kinderopvangtehuizen te verbeteren.

Deze opvanglocaties zijn vaak sober, somber en niet echt kindvriendelijk. Dat herinrichten en opknappen van een ruimte voor jongere kinderen leidt tot een prettiger leefomgeving waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen spelen, bewegen en ontspannen. De actie van Lionsclub Assen Drentsche Aa is specifiek gericht op kinderen in Assen en nabije omgeving, die noodgedwongen van deze opvang gebruik moeten maken.

Informatie over de badeendenrace A lucky duck day :

Wanneer: zaterdag 10 juni 2017

Waar: Het Kanaal (tussen sluis Alteveerstraat en Weiersbrug)

Tijd: aanvang activiteiten 14.00 uur

Om 14:00 uur zal het evenement officieel worden geopend door Asser burgemeester Marco Out. De gehele middag is er muziek en gezellig randgebeuren met familieactiviteiten voor jong en oud.

14:30 uur : Badeenden Sponsorrace

Race met grote opblaaseenden. Naamsvermelding op eenden; eventueel zelf door sponsor verder aan te kleden of op te leuken. Eend wordt eigendom van de sponsor.

Strijd om de Grote Lions Badeenden Bokaal + eeuwige roem

15:30 uur : Badeenden Lucky Number Race

Badeendjes–loterijrace. Lotnummers corresponderen met nummers op de eendjes. Hiermee zijn heel veel prachtige prijzen te winnen. De prijzenpot wordt vermeld op onze website en nog steeds aangevuld! Bekendmaking winnende lotnummers na afloop van de race en vermelding op www.lions-assen-drentsche-aa.nl

Meer informatie:

Lions Assen Drentsche Aa, René Snijder

Telefoon: 06 – 21 11 08 44

Email: snijder.r@gmail.com

Verkoop van de loten

Loten worden door onze Lionsleden te koop aangeboden, o.a. in de Asser binnenstad tijdens Koningsdag (donderdag 27 april) en de opvolgende zaterdagen in een stand in Warenhuis Vanderveen (bij roltrap kant Markstraat)

MAAK VAN ONZE ACTIE EEN SUCCES! KOOP VEEL LOTEN!

Prijs loten:

1 eend: € 2,00

3 eendjes: € 5,00

7 eendjes: € 10,00

Aan dit evenement werken verder mee:

Gemeente Assen

Brandweer

Scouting Johannes Post Groep

Asser Historische Vereniging

Het goede doel van de badeendenrace:

Stichting het vergeten kind; Niet thuis kunnen opgroeien. Dat wil geen enkel kind.

Maar helaas kunnen in Nederland ruim 38.000 kinderen tussen de 0 en 18 jaar niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en noodgedwongen opgroeien in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden. Dit is niet hoe een kinderleven mag beginnen. Wij vinden dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen als een kind dat thuis opgroeit en daarom zetten wij ons breed in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren. Wij willen hen een kindvriendelijke leefomgeving geven. Een plek waar ze kunnen spelen en ontspannen. Een warme plek zonder zorgen en met activiteiten die passen bij hun leeftijd. Een kinderleven waarin wél gelachen kan worden. Zoals het gewoon hoort te zijn.

Het bieden van hulp aan vergeten kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Daarom hanteren wij vier strategische pijlers die wij verankeren in al onze activiteiten:

Pijler 1: Verbeteren van de speel– en leefomgeving.

Pijler 2: Activatie van kinderen

Pijler 3: Kinderplezier buitenshuis

Pijler 4: Bewustmaking en voorlichting

Het Vergeten Kind werkt samen met veel stakeholders in de jeugdzorg om elkaar binnen de bereikbare kaders te versterken in onze gemeenschappelijke doelen om het welzijn van kwetsbare kinderen te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Een eerlijke kans die kinderen alleen krijgen als ze nú gezien worden en als ze nú de juiste zorg, aandacht en (specialistische) begeleiding krijgen, zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst.

www.hetvergetenkind.nl