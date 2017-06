Badeendenrace in de Blauwe As op zaterdag 10 juni

Assen – Zaterdag 10 juni zwemmen duizenden eenden door de Blauwe As. De Lions Assen Drentsche Aa organiseren die dag een badeendenrace ten bate van ‘Stichting Het Vergeten Kind’. De eenden leggen zaterdag een parcours af tussen Sluis 1 en de Weiersbrug.

De badeendenrace is een van de activiteiten op en rond de Blauwe As in aanloop naar de opening van het Kanaal in september. De officiële opening van de eendenrace is om 14.00 uur en wordt gedaan door burgemeester Marco Out. Naast de eendenrace zijn er die middag nog andere activiteiten bij Sluis 1.

Een van de activiteiten is een speciale Blauwe As wandeling. Het (vaar)water heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in Assen. Belangstellenden horen tijdens de wandeling alles over deze historie. De wandeling start om 13.00 uur bij de Blauwe Klap. Vanaf daar loopt een gids van de Asser Historische Vereniging langs de historische plekken aan het Kanaal. De wandeling duurt een uur en eindigt bij de Sluis 1. De wandeling is gratis. Wel is vooraf aanmelden nodig via de VVV-Assen, telefoon 0592-243788. Vol = vol.

Infokraam ‘Drenthe vanaf het water’

Drenthe kent een uitgebreid stelsel van kanalen met een fascinerende geschiedenis. Tijdens de eendenrace op 10 juni kunnen belangstellenden in de informatiekraam kennismaken met het nieuwe e-book ‘Ontdek Drenthe vanaf het Noord-Willemskanaal’. Dit is na de Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart het 3e e-book. Het e-book is gratis te downloaden via www.drenthe.nl/ebooks en bevat kaarten en interessante links naar bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes. Startpunt is steeds een plek aan het water. Het e-book is een uitgave van het Recreatieschap Drenthe in samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo.

Informatieborden langs de route

Tenslotte wordt door burgemeester Marco Out en Teun de Vlieger van de Asser Historische Vereniging een historisch infobord langs de Blauwe As onthuld. Voor de kinderen is er een spuithuisje van de Brandweer, een springkussen en worden er suikerspinnen en ijsjes verkocht. Meer informatie op: http://www.lions-assen-drentsche-aa.nl/badeendjesrace/

Lions Club Assen Drentsche Aa

De Lions zijn een wereldwijde organisatie. Omdat de Lions dit jaar 100 jaar bestaan, hebben de Nederlandse clubs besloten om gezamenlijk diverse acties op te zetten voor de Stichting Het Vergeten Kind.