BAUHAUS Dutch Open Darts 2018 inschrijving geopend

Assen – Vanaf maandag 9 oktober is het mogelijk je in te schrijven voor de BAUHAUS Dutch Open Darts 2018. Dit unieke dartsevenement vindt plaats van vrijdag 2 t/m zondag 4 februari in de Bonte Wever te Assen. De BAUHAUS Dutch Open Darts is het grootste en gezelligste dartstoernooi van Europa, waar iedereen, van jong tot oud en van amateur tot professional aan kan deelnemen. Jij dus ook!

Wat kun je allemaal verwachten in de vernieuwde en flink uitgebreide Bonte Wever? Duizenden darters en bezoekers, duizenden wedstrijden op ongeveer 150 dartsbanen, topwedstrijden op tribunebanen in nieuwe hal, een vernieuwde en gezellige barstraat, een knallende feesttent, een prachtige finalezaal met finales live op televisie en nog veel meer. De BAUHAUS Dutch Open Darts is veruit het grootste dartsfeest in Nederland! Per heden kunnen spelers zich digitaal inschrijven. Klik hier om je direct in te schrijven.

Internationale topspelers

Ook in 2018 verwachten we dat alle internationale topspelers van het BDO/ WDF circuit weer aanwezig zijn, zoals titelverdedigers Mark McGeeney en Deta Hedman. Maar ook Lakeside kampioen Glen Durrant en dartsiconen Andy Fordham en Darryl Fitton. Natuurlijk verschijnen ook onze Nederlandse toppers zoals Richard Veenstra, Wesley Harms, Justin van Tergouw en Aileen de Graaf ten tonele.

Meer informatie en prijzen

Wil je meer informatie bezoek dan regelmatig de website. Tevens kun je de BAUHAUS Dutch Open Darts volgen op Twitter: Twitter.com/dodarts en op Facebook: Facebook.com/DutchOpenDarts. Doe dit ook zeker wanneer je kans wil maken op leuke prijzen!

Wil je niets missen van de BAUHAUS Dutch Open Darts 2018? Schrijf je dan snel in en zorg dat je 3 dagen lang aanwezig bent in Assen!