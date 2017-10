Beurs INN-Zicht: met Nederlandse primeur!

Assen – Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt de beurs INN-Zicht plaats in Interzorg Hendrik Kok in Rolde. Visueel beperkt en tóch goed leven. Dat is waar deze, gratis toegankelijke, beurs over gaat. Een beurs die dit jaar een Nederlandse primeur heeft met een speciale Voorleesbril voor blinden en slechtzienden! Mensen met een visuele beperking, zorgprofessionals en overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Nederlandse primeur!

Het is niet altijd even eenvoudig om te leven met een visuele beperking. Op de beurs INN-Zicht is hierover een schat aan informatie te vinden. Informatie over de mogelijkheden om het leven wat makkelijker te maken voor mensen die niet (goed) kunnen zien én voor hun naasten. Zo wordt er exclusief op INN-Zicht een speciale ‘Voorleesbril’ voor blinden en slechtzienden gepresenteerd.

Gezichten herkennen en teksten lezen

Deze voorleesbril kan gedrukte tekst lezen zoals: boeken, kranten en labels op producten. Ook tekst op een computer, mobiele telefoon of tablet vormt geen probleem voor deze speciale bril en door zijn kleine praktische formaat neem je hem overal mee naar toe.

Zelfs het herkennen van gezichten van bekenden vormt geen enkele belemmering. Eerder opgeslagen gezichten die in beeld komen worden gemakkelijk herkend en zo weet je meteen wie er voor je staat. Deze speciale bril geeft hierdoor meer vertrouwen, onafhankelijkheid en zelfstandigheid aan blinden en slechtzienden!

Wanneer, hoe laat en waar?

De beurs vindt plaats op zaterdag 7 oktober 2017 van 10.00 tot 15.00 uur en wordt gehouden in Interzorg Hendrik Kok, De Ziel 86 in Rolde.

De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid!

Hendrik Kok: expertisecentrum voor blinde en slechtziende ouderen

Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen in Noord- en Midden-Drenthe. Een van de zorgcentra is Hendrik Kok in Rolde. Gespecialiseerd in zorg voor blinde en slechtziende ouderen. Interzorg Hendrik Kok begeleidt blinde en slechtziende ouderen – en hun omgeving- onder andere met advies, goede voorlichting, training en cursussen. Bij mensen thuis, in een willekeurig zorgcentrum of op de eigen locatie in Rolde. Interzorg Hendrik Kok beschikt tevens over een verdieping voor psychogeriatrie (PG). Een omgeving met specialistische en aandachtvolle zorg voor mensen met dementie.