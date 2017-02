Bevrijdingsfestival Drenthe ’17 zoekt vrijwilligers

Assen – Bevrijdingsfestival Drenthe kan niet bestaan zonder de steun van al haar vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste mensen, die het huidige team kunnen versterken. Lijkt het je leuk om deze unieke dag samen met ons ook dit jaar weer succesvol te maken?

Wat kunnen we jou bieden?

* Uniek kijkje achter de schermen

* Werken in een enthousiast team

* Werkervaring voor op je CV

* Geheel verzorgd (eten en drinken)

* Crew T-shirt

* Onvergetelijke dag vol muziek en vrijheid!

* En natuurlijk het vrijwilligersfeest

Wat verwachten wij van jou?

* 100% inzet om er een geweldige dag van te maken

* Minimale leeftijd van 16 jaar

* Bekend met 4 & 5 mei gedachtegoed

* Je ziet werk liggen en neemt initiatief

AANMELDEN

Je kunt je aanmelden via het formulier op de website van Bevrijdingsfestival Drenthe. We willen graag van je weten naar welke taakgroep je voorkeur uitgaat, maar ook of je ervaring hebt. Graag ontvangen we een korte toelichting waarin je uitlegt waarom je het zo ziet zitten om bij ons vrijwilliger te worden en waar je echt goed in bent. Als het van twee kanten klikt, dan ontvang je een uitnodiging voor een bijeenkomst met uitsluitend de leden van je taakgroep. Je bent dan goed voorbereid en we weten dan precies wat we van elkaar verwachten.

FUNCTIES:

Op- en afbouw

Wil je graag meehelpen om het Bevrijdingsfestival op -en af te bouwen en in te richten? We zitten te springen om mensen die van aanpakken weten, wat technisch inzicht hebben en hun mannetje/vrouwtje staan (ook als het even regent). Het is geweldig om van een leeg terrein een geweldig festivalterrein te maken! En let op: wat we opbouwen moet ook weer weg. De opbouw begint op 28 april en de afbouw op 6 mei en 7 mei. Hoe meer goede mensen, hoe eerder het klaar is en na afloop van het festival weer afgebroken is. Heb je toevallig ook een geldig heftruck certificaat met ervaring om ook off the road te kunnen rijden, en/of een geldig VCA diploma? Geef dit bij het aanmelden dan aan onder het kopje motivatie, want wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en zouden hier graag gebruik van maken!

Multimedia

We zijn nog op zoek naar filmers! Als onderdeel van het multimediateam ben je verantwoordelijk voor het maken van films die op een professionele manier genomen moeten worden, zodat deze gebruikt kunnen worden in verslagen en promoties. Enige ervaring én eigen apparatuur is dus vereist. Elke band, elk belangrijk moment en een mooi sfeerbeeld van het terrein moet worden vastgelegd. Goede afstemming met andere filmers is dus essentieel, omdat er veel dingen tegelijk gebeuren.

Kinderplein

Ben je enthousiast en vind je het leuk om met kinderen om te gaan? Dan is het Kinderplein iets voor jou! Je ziet erop toe dat alles bij jouw speeltoestel of activiteit goed verloopt en kunt ingezet worden om hand- en spandiensten te verrichten om het Kinderplein schoon, opgeruimd, maar natuurlijk vooral veilig en gezellig te houden. En uiteraard hoort schminken ook bij een leuk kinderfeest.

Plein van de vrijheid

Op dit plein presenteren zich allerlei partijen zoals Amnesty International, Greenpeace en overige N.G.O.’s. We zoeken mensen die de contacten onderhouden tussen de deelnemende partijen. Wil je ter plaatse een informatieve rol spelen in de infostand? Dan ben je ook van harte welkom!

Crewcatering

Alle medewerkers, artiesten en vrijwilligers moeten voorzien worden van eten en drinken. We zoeken nog een coördinator, maar ook mensen die de lunchpakketten willen maken en de kok voor het avondeten een handje helpen.

Foto’s: M. Babtist