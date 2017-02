Bibliotheek Assen bestaat honderd jaar

ASSEN – Op 7 maart 2017 is het een eeuw geleden dat door de Asser Vereniging Volksonderwijs de Asser bibliotheek werd gesticht.

Dit heuglijke feit wordt het hele jaar gevierd: er is een tentoonstelling, er worden maandelijks honderd verjaardagscadeaus weggegeven én er worden speciale boekencollecties samengesteld rondom het jubileum. Op zaterdag 11 maart wordt een novelle van Marcel Möring gepresenteerd tijdens het BoekenFEST’17 in De Nieuwe Kolk. Deze novelle is speciaal ter gelegenheid van het jubileum geschreven door de oud Assenaar.

“Voor de geestelijke ontwikkeling en ontspanning der inwoners van Assen en omstreken.” Met dat idee in het achterhoofd nam de Vereniging Volksonderwijs in 1917 het initiatief om een openbare bibliotheek in Assen op te richten.

Na vele omzwervingen door de stad – via een locatie aan de Alteveerstraat, de Doevenkamp, Het Forum en uiteindelijk in De Nieuwe Kolk – zijn we honderd jaar verder en is er in Assen nog steeds een bibliotheek die iedere dag relevant is voor de bevolking van Assen en omgeving.

Woensdag 15 februari wordt het jubileumjaar afgetrapt met de onthulling van een tentoonstelling door DNK-directeur Hanneke Bruggeman tijdens de Wereldwijze Workshops in De Nieuwe Kolk. Hierbij worden 100 speciaal voor het jubileum ontwikkelde cadeautjes weggegeven aan de bezoekers. Tevens is vanaf deze avond de tentoonstelling ‘Verhalenbundel – 100 jaar Bibliotheek Assen’, ontwikkeld door conservator Karin Walsweer, te bezichtigen. Iedere maand wordt in deze wisselexpositie een ander thema belicht.

Wie jarig is trakteert. Daarom geeft de Bibliotheek elke twee maanden 100 cadeautjes weg én wordt er steeds een nieuwe boekencollectie rondom het honderdjarige bestaan samengesteld. Tijdens het BoekenFEST’17 op zaterdag 11 maart wordt de speciaal voor het jubileum geschreven novelle van Marcel Möring gepresenteerd.