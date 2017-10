Cliënten Interzorg genieten van een vijfdaagse vaarvakantie

Assen – Ongeveer 50 cliënten van Interzorg Noord Nederland vertrokken vanmiddag, vanuit locatie De Wijde Blik, voor een vijfdaagse bootreis met het hospitaalschip Prins Willem-Alexander. Men verzamelde rond 13:00 uur bij het opstappunt om vervolgens met diverse bussen naar Nijmegen te worden gebracht waar het schip voor anker ligt.

Maandagochtend vertrekt de boot richting Zutphen om vervolgens op dinsdag aan te meren in Kampen. De reis gaat verder, via Harlingen, naar Terschelling en later weer terug naar Harlingen, waar vrijdag weer wordt aangemeerd. Men vaart langs eeuwenoude steden en vele andere bezienswaardigheden. Ook zijn er diverse avondactiviteiten en is er iedere dag gelegenheid om van boord te gaan en de desbetreffende plaats te bezoeken. Het is dus volop genieten voor de mensen.

Eigen begeleiding

Voor de begeleiding gaan er ongeveer 50 mensen van Interzorg mee, zodat de mensen een vertrouwd gezicht om zich heen hebben. Tevens gaan er een aantal familieleden/partners mee. Zo kunnen zij, net als vroeger, samen genieten van deze vakantie. Dit past naadloos bij de missie van Interzorg: mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten.

Op de parkeerplaats zitten diverse mensen te wachten totdat ze in de bus mogen stappen. Mensen op bankjes, op een rollator, in een rolstoel, staand bij elkaar. Het is een gezellig tafereel zo in het zonnetje. Langzaam begeven de gasten zich richting de bussen waar mensen van Interzorg, ter controle, met een namenlijst staan en om hulp te bieden bij het instappen. Er is een bus voor mensen die redelijk goed ter been zijn, een speciale grote rolstoelbus, een kleine rolstoelbus van Interzorg zelf, een busje voor de tillift en andere benodigdheden etc. Het is een hele organisatie, maar alles is strak geregeld.

Op een rollator aan de zijkant zit een dame met een grote koffer naast zich; “Wij gaan met de boot”, zegt ze. Mevrouw vertelt verder dat ze pas geleden honderd jaar is geworden. Haar dochter zegt: “Honderd jaar is heel wat, dat haalt niet iedereen en helemaal niet in zo’n conditie”. Mevrouw is nog heel kwiek en heeft zin in de vakantie. Vroeger hadden ze zelf een boot en gingen regelmatig uit varen op de Friese meren. Ze wacht nog eventjes met instappen totdat een vriendin is gearriveerd die ook mee op reis gaat. Ze wonen in hetzelfde verzorgingshuis en allebei zijn ze honderd jaar. Althans, “Zij is 100 jaar en negen maanden”, vertelt mevrouw als haar vriendin uiteindelijk naast haar zit. En haar dochter vult aan dat de dames er zelfs een grapje van hebben gemaakt: “Toen ik geboren werd, werd jij gemaakt”. De dames hebben duidelijk veel aan elkaar en vinden het fijn dat ze samen op reis gaan.

De bussen vullen zich langzamerhand met de gasten en begeleiders. De deuren gaan dicht en zwaaiend neemt men afscheid om elkaar vrijdag weer terug te zien. Iedereen heeft zin in een leuke week. Hondjes zijn naar een logeeradres gebracht, koffers zijn diverse keren in- en uitgepakt, maar uiteindelijk gaat iedereen met goede moed en veel zin op reis. Op naar een leuke week op het water !