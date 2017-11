Comfort Payroll snelst groeiende bedrijf van Drenthe

Assen – Iedere ondernemer zal onderstrepen dat je onderneming laten groeien een hele uitdaging is. Maar je bedrijf met maar liefst 500% laten groeien en financieel gezond blijven, dat is een prestatie van een heel ander formaat. Het is Comfort Payroll gelukt en deze prestatie is onderstreept met de Zilveren FD Gazelle award. Hiermee zijn ze ‘Snelst Groeiende Bedrijf van Drenthe’. Eigenaar en oprichter Erik Scholten heeft de prijs vandaag in ontvangst genomen: “Wat een feest! Dit smaakt naar meer.”

Zilveren FD Gazelle

Elk jaar worden door het Financieel Dagblad de FD Gazellen Awards uitgereikt. Ondernemingen die over een periode van 3 jaar meer dan 20% groei hebben laten zien, financieel gezond zijn en ondernemerschap tonen worden uitgeroepen tot FD Gazelle. Dit jaar werden er maar liefst 754 Gazellen uitgereikt. Voor de top van deze lijst zijn er speciale prijzen, in alle categorieën (klein, middel en groot) zijn er bronzen, zilveren en gouden Gazellen te winnen. Comfort Payroll uit Assen wist met hun astronomische groei van 560% de Zilveren FD Gazelle binnen te slepen in de categorie tot 2 miljoen jaaromzet in Noord Nederland.

“Ik schaamde me”

Als je het succesverhaal van Comfort Payroll wilt begrijpen moet je er even voor gaan zitten. Ook al is het bedrijf vrij jong, het verhaal achter Comfort Payroll begint al tijdens de middelbare schooltijd van Erik. Als we Erik naar dit verhaal vragen wordt er even getwijfeld: “Ik schaamde me altijd best wel voor dit verhaal.”

Van Afghanistan tot FD Gazelle podium

Erik vertelt: “Ik was nooit een goede leerling. Ik kan me slecht concentreren en als ik de toegevoegde waarde van iets niet zie neem ik het gewoon niet op. Uiteindelijk heb ik dus ook de middelbare school moeten verlaten zonder diploma. Tsja, dan maar dan in dienst. Dat leek me wel mooi en spannend. Drie jaar militaire dienst en een uitzending naar Afghanistan later zou je verwachten dat er wel wat discipline was bijgebracht. Nee dus.”

“Echt serieus nam ik de vele baantjes die volgenden niet. Vrije tijd was veel te leuk. Op zo’n levensstijl zit natuurlijk een houdbaarheidsdatum, zo ook voor mij. Wat volgde was een hoop schulden en het moeten verkopen van mijn huis. Echt gelukkiger werd ik er niet van, dat snap je wellicht wel. Zoals bij veel mannen is het uiteindelijk mijn vriendin geweest die me op het rechte pad heeft geholpen.”

“In de jaren die volgde is het, achteraf gezien, hard gegaan. Ik begon bij een uitzendbureau en werd toen gerecruit door mijn huidige partner Lieuwe Akkerman voor een baan als verkoper. Ondertussen volgde ik de opleiding HBO Bedrijfseconomie. Dit zorgde ervoor dat ik bij een accountantskantoor aan de slag ging. Door mijn ervaring in de uitzendbranche werd mij gevraagd een businessplan op te stellen om een payroll-tak te beginnen binnen dit accountantskantoor. Uiteindelijk werd besloten het toch maar niet te gaan doen. Maar ja, ik vond mijn eigen plan zo goed, dat ik het zelf maar ben gaan doen.”

Comfort Payroll

“Verkopen kon ik wel, daar had ik inmiddels voldoende ervaring mee. Maar een bedrijf opzetten is meer dan klanten binnen halen. Gelukkig had ik nog een lijntje lopen met Lieuwe en die zag het bedrijfsplan ook wel zitten.” Samen gingen Erik en Lieuwe op zoek naar een investeerder. Het duurde niet lang voor ze in aanraking kwamen met Part-Invest, een initiatief van onder andere Henk Knol. Part-Invest verzorgde een deel van de financiering en Henk nam plaats in het MT als financieel adviseur.

Een goed team

Het succes van Comfort Payroll zit volgens Lieuwe in het team. “Erik brengt veel energie in het bedrijf en als hij zich verveeld leidt dat meestal tot goede acties. Henk overziet het financiële plaatje en zorgt dat het bedrijf gezond blijft.” Henk voegt nog toe: “Lieuwe en Erik zijn ook een goede match, Lieuwe bewaakt de lange termijn en zorgt dat Erik zijn tijd in de juiste dingen steekt.”

Ambitie

De titel ‘Snelst groeiende bedrijf van Drenthe’ zien ze voornamelijk als een aanmoediging. Voor de komende jaren zijn er voldoende plannen om het bedrijf nog verder te laten groeien. “We verwachten een flink aantal veranderingen in de wetgeving, conform het nieuwe regeerakkoord. Hierdoor zal onze rol wat meer naar de advies-kant verschuiven”, zegt Erik. “Uiteindelijk kiezen bedrijven voor ons als ze lagere risico’s willen of ontzorgt willen worden op het gebied van administratie. Het is aan ons om telkens slimmere oplossingen aan te bieden dan onze concurrenten. Dat heeft ons op dit punt gebracht en gaat er ook voor zorgen dat we de komende jaren nog veel verder gaan groeien!.”



