Crash ow-cup coureur Bertus Folkertsma in Leeuwarden

Assen – Tijdens een demonstratie Supermoto op de Racing Expo in Leeuwarden kwam Bertus Folkertsma uit Assen zwaar ten val. Folkertsma rijdt op het tt-circuit in Assen in de OW-Cup van Hennie Lentink. Op zijn Facebookpagina is het volgende verslag te lezen:

“Het was het afgelopen weekend echt top tijdens de expo show /demo races in het Fec te Leeuwarden. Op en naast de baan was het leuk en gezellig. Ik had er echt zin in, om weer eens sinds jaren deel te nemen aan de demo races op de supermotard. Alles ging top totdat…..

Het publiek was in zeer grote getallen aanwezig, en dus ook heel veel mensen hebben kunnen zien wat er met mij gebeurde. Net zoals heel veel dingen tegenwoordig zijn hier ook verschillende camera opnames van gemaakt. Na die te hebben bekeken zijn we tot de volgende conclusie gekomen. Samen met Oege de Jong ging ik de eerste twee linker bochten in. Uitkomende deze bocht gaat heel kort het gas er even vol op en komt de voorband even kort los. Bij het neerkomen en insturen van de rechterbocht ging het mis. Ik denk dat ik mijn voorrem te vroeg heb in getrokken en bij het neer komen van mijn voorwiel deze meteen geblokkeerd is en onder mij is weg gegleden waardoor ik vol tegen het beton werd neer gelegd.

Ongeveer 45 min. heeft mijn geheugen mij in de steek gelaten waardoor ik niks meer herinner van wat er allemaal precies gebeurt is, onderweg naar het ziekenhuis kwam ik iets bij. Lichamelijk, vreemd genoeg vernam ik weinig qua pijn alleen mijn schouder deed iets zeer en het ademen ging mij wat minder goed af. In het ziekenhuis moesten we heel even wachten, en vroeg ik hoelang het ging duren want ik wilde graag naar huis. De arts kon concreet hier geen antwoord op geven. Het was niet erg druk op de eerste hulp dus het zou niet heel lang duren melde hij.

Heel even later mocht ik met hem mee voor foto’s. Er moesten verschillende foto’s gemaakt worden en dat ging prima. Tot de beste dokter naar mij toe kwam en melde wacht maar even. “Ik zal even wat collega’s er bij halen zei hij” Want?….vroeg ik. Even later waren ze met drie man bezig mij neer te leggen. Eenmaal op de eerste hulp terug liet de arts de foto zien, hier op waren aan de rechterzijde 7 gebroken ribben te zien en aan de linker zijde ook een gebroken rib, dus 8 fracturen in totaal.

Omdat de breuken op een moeilijke/ rare plek zitten begon de arts zich toch wat meer zorgen te maken en werd er besloten een echo te doen ivm de angst op beschadigde organen, op de echo was gelukkig niks ernstig te zien, alleen een beetje vocht bij het lever. Hier door en door mijn hersenschudding werd besloten ook nog een algehele scan te doen om hoofd/ nek/ rug letsel kompleet uit te sluiten en ook zeker te zijn van geen letsel aan de organen. Dit kwam gelukkig aardig positief terug, het vocht bij de lever was minimaal en daar hoefden wij ons geen zorgen om te maken dit kon komen door inwendige kneuzing van de klap. Wel was te zien dat mijn rechter long zwaar gekneusd is en dat mijn linker long een klaplong is.

Ondertussen was het steeds een komen en gaan van verschillende doktoren en zuster en werd ik aan alle kanten lek geprikt, hier een buisje bloed voor en dan daar weer een buisje bloed voor ook werd ik direct aan het infuus gelegd en werd een 2de infuus geprikt voor het geval dat. Ondanks alles had ik zo goed als geen pijn en kom je er achter dat adrenaline op dat moment toch echt je beste vriend is en de beste medicatie is wat je op dat moment maar kunt hebben.

Maandag morgen had ik een klein berichtje gezet op fb. En heb hier enorm veel leuke reacties op gehad. Via deze weg wil ik iedereen enorm bedanken voor alle appjes, telefoontjes en andere berichten. En tevens alle media bedanken voor hun aandacht. Super, doet mij goed!

Maar wat nu zal je misschien denken. Deze week nog ga ik naar huis. En moet ik daar verder herstellen. Dit gaat zeker lukken want ben enorm gedreven en zie de toekomst als zeer positief.

Ik wil weer snel aan de slag voor AGU en zodra dat allemaal lukt zullen de jongens in mijn team mij ook weer zien binnenkomen in de werkplaatsen zodat ik weer kan helpen in de voorbereidingen voor 2017″.

Tekst: Bertus Folkertsma