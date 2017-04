Danny de Boer special guest bij Stichting Happy Smile

Assen – Stichting Happy Smile is ook dit weekend weer present op de World Superbikes in Assen. In hun vipbox ontvangen ze zowel zaterdag als zondag diverse gezinnen met een ziek kind. Traditiegetrouw staat er een meet en greet met een coureur op het programma. Vandaag was dat Danny de Boer, rijder in de Superstock 1000.

Harry de Jong introduceerde Danny de Boer bij de gezinnen met hun kinderen en stelde hem diverse vragen:

“Danny reed vorig jaar in het IDM Superstock 1000. Daar is Danny kampioen in geworden en als je dat eigenlijk wint, dan is dat ongeveer gelijk te trekken aan het winnen van een Europees Kampioenschap”. Yamaha was het merk waarmee Danny vorig jaar reed. Dit jaar rijdt hij op BMW. Danny: “Dit jaar heb ik de switch gemaakt naar BMW, Van Zon Remeha, een BMW-racingteam met natuurlijk jullie support”.

Harry: “Zit er nu veel verschil in, of je nu op Yamaha rijdt of een BMW ?”. Volgens Danny zit er enorm veel verschil in. “De BMW loopt ontieglijk hard en is enorm sterk, dus ik heb heel veel moeten trainen om die motor de baas te kunnen. Het team is anders, maar de motor vergt ook echt wel een andere manier van rijden dan de Yamaha”. Danny reed gisteren tijdens de vrije trainingen een erg goede tijd. En zoals hij zelf zei: “De BMW past mij steeds beter. De BMW zit enorm veel potentie in, het was dus even wennen maar inmiddels lijkt het erop dat ik er aardig aan gewend ben”.

“Waar leer je nu motorrijden ?”, was de volgende vraag. “Bij een rijschool”, klonk het antwoord uit de groep. Dat gaf ook meteen de goede ontspannen sfeer aan in de vipbox bij Happy Smile. Er werden leuke vragen gesteld die voor kinderen zijn te begrijpen. Volgens Danny leer je racen door het “Doen Doen Doen”. Bovendien heb je een stukje talent nodig, je moet doorzettingsvermogen hebben, je hebt een beetje geluk nodig, en de juiste mensen om je heen hebben. Danny: “Ik kan het niet alleen, je moet het echt als team doen”.

“Hoe hard gaat dat racen nu ?”.

Danny: “Dat is een beetje afhankelijk van het circuit. De bocht die jullie hier kunnen zien (GT-bocht), ik verwacht dat wij daar met 130 km/uur ingaan ongeveer en op het rechte stuk halen we 277 km/uur om precies te zijn”.

Of Danny weleens bang is, is de volgende vraag; “Nou, op het rechte stuk eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen weleens een eng schrikmomentje heeft als er iets gebeurt, maar op het rechte stuk ben ik niet bang”.

Jordy Prins wilde weten wat Danny van de race verwacht. Danny: “Dat is een hele goede vraag. Mijn race begint eigenlijk vanmiddag om 15 uur met de kwalificatie. En op het moment dat ik straks een slechte kwalificatie rijd, dan betekent dat, dat ik natuurlijk wat verder achterin het veld moet starten morgen. In dit veld is dat super moeilijk, want dan kom ik heel moeilijk naar voren. Dus ik moet straks eerst zorgen dat ik een hele goede startpositie voor morgen verover. Als ik een goede startpositie heb, dan verwacht ik dat ik morgen zeker met – niet met de eerste – maar wel met de voorste jongens mee kan vechten”. Jordy gokt zelf op een top drie voor Danny.

“Wat doe je als het heel hard regent ? Gaat het dan gewoon door ?”.

Danny: “Als het heel hard regent, gaat het gewoon door, tenzij er zoveel water op de baan ligt dat je last krijgt van aquaplaning. Dan is het heel gevaarlijk, maar dat heb ik nog maar één of twee keer meegemaakt tot nu toe. Dat gebeurt niet heel vaak, maar als het regent moeten wij dus ook rijden”.

“Wat zijn je plannen hierna ?”

Danny: “Ik bekijk het eigenlijk van jaar tot jaar. Ik zit op mijn plek bij dit team, het voelt enorm goed. Ik moet zeggen dat ik echt geweldige mensen om mij heen heb, die heel veel kennis hebben, waarbij de sfeer ook nog heel erg goed is. Dat vind ik wel belangrijk. Wat de toekomst betreft, het ligt er een beetje aan wat op mijn pad komt, daar kan ik nu nog niets over zeggen”.

En zo werden er diverse vragen gesteld aan Danny de Boer, die ze vervolgens op een hele rustige duidelijke manier beantwoordde. De meet & greet leverde de gezinnen en ook Danny een Happy Smile op.

Website Stichting Happy Smile

Tekst en foto’s: Monique Babtist