David Jackson en Caucasica te gast in Drents Museum

ASSEN – Op zaterdag 4 februari geeft de gerenommeerde kunsthistoricus David Jackson in het Drents Museum een lezing over Ilya Repins meesterwerk Wolgaslepers, dat momenteel te zien is in de tentoonstelling Peredvizhniki.

Het schilderij behoort tot de belangrijkste werken uit de kunstgeschiedenis en wordt ook wel de ‘Nachtwacht van Rusland’ genoemd. Wie het bezoek aan de tentoonstelling op muzikale wijze wil verdiepen, kan op zondag 5 februari genieten van Russische, Georgische en Armeense liederen van het koor Caucasica. Beide activiteiten zijn gratis voor museumbezoekers.

David Jackson

David Jackson is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de universiteit van Leeds. Hij is gespecialiseerd in Russische en Scandinavische kunst uit de 19de en vroege 20ste eeuw. Jackson heeft meegewerkt aan verschillende tentoonstellingen, onder andere over Russische kunst in het algemeen en Ilya Repin in het bijzonder. De lezing is gratis voor museumbezoekers en is in het Engels. De lezing vindt plaats van 13.00 tot 14.00 uur in de Statenzaal van het Drents Museum.

Wolgaslepers

In de zomer van 1868 ziet Ilya Repin (1844-1930) tijdens een uitstapje een groep scheepsslepers. Hij is diep onder de indruk en wil het leven van deze mensen bestuderen en vastleggen. Twee zomers lang trekt Repin op met verschillende groepen Wolgaslepers. Hij werkt uiteindelijk drie jaar aan het schilderij Wolgaslepers, dat een eerbetoon is aan deze mensen. Het werk wordt het icoon van de Peredvizhniki en is hét topstuk van de tentoonstelling, die in samenwerking met het Staats Russisch Museum in St. Petersburg tot stand is gekomen. Het werk heeft de bijnaam de ‘Nachtwacht van Rusland’ te danken aan het imposante formaat (131,5 x 280 cm) en het indringende realisme dat Repin creëert met zijn haarfijne schildertechniek.

Caucasica

Op zondag 5 februari is het Groninger koor Caucasica te gast. Zij zingen Russische, Georgische en Armeense liederen van onder anderen Tsjajkovski, Tanejev, Dargomyzjski en Komitas. Caucasica voert de luisteraar op een muzikale reis langs beelden van de Russische natuur: van krachtige strijdliederen en vrolijke dansliedjes tot melancholische liefdesliederen en sussende wiegeliedjes. Het koor staat sinds de oprichting in 1998 onder leiding van Yuri Makarov.

Caucasica treedt op om 13.00, 14.00 en 15.00 uur in de Abdijkerk en is eveneens gratis voor museumbezoekers.