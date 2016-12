Assen – De kracht van verbondenheid. Het werd vrijdag- en zaterdagavond zichtbaar in Oranje en Assen. De aanleiding was op beide plekken hetzelfde: de oorlog in de wereld.

Oranje, een dorpje in Midden Drenthe met ongeveer 140 inwoners, liet vrijdagavond zien waar een klein dorp groot in kan zijn. De komst van een AZC (en met name het bezoek van staatssecretaris Dijkhoff) bracht het dorp al vele malen in het nieuws. Negatief. Men was bang, vooral voor het onbekende waarschijnlijk. Opeens zoveel meer inwoners en dan ook nog uit verschillende culturen. Gaat dat wel goed ? Een vraag die vaak is gesteld. Het tegendeel werd bewezen. Er werden workshops van Talent voor Gastvrijheid georganiseerd. Vluchtelingen en inwoners van Drenthe kwamen eens per twee weken samen om muziek te maken. Het uiteindelijke doel is een eindproductie in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, in het weekend van 13 en 14 mei 2017.

Bij Tuincentrum Jan Voortman was vrijdagavond het kerstfeest van Talent voor Gastvrijheid. De gemeente Midden-Drenthe is één van de partijen die dit project ondersteunt, vertelde projectleider Ilse Veneklaas. Wethouder Bent zei in zijn openingswoord dat hij vereerd is om dit kerstfeest te mogen openen. Bent: “Samen kerst vieren, een kerstfeest dat in het teken staat van Ontmoeten. Het is mooi om te zien vanavond dat er zoveel inwoners uit Midden Drenthe met zoveel bewoners uit het AZC hier met elkaar verbonden zijn. Kijk eens om je heen, hoeveel mensen ontmoeten elkaar hier vanavond, blijkens van beide kanten van Talent voor Gastvrijheid, het thema van vanavond. Het is niet alleen een titel van het kerstfeest. Het is iets van de dagelijkse praktijk wat hier in Oranje gebeurt. Als bestuur van de gemeente hebben we al vaker uitgesproken dat wij trots zijn over hoe de mensen in Oranje met elkaar omgaan. Hoe mensen in Midden Drenthe zich inzetten voor de inwoners in het AZC. Naast elkaar en met elkaar te leven, waar nodig samen dingen op te lossen, samen te werken. Wat hier vanavond gebeurt is uniek. Uniek, om een combinatie te maken van muziek, cultuur, tussen Nederland en andere culturen”. Volgens wethouder Bent laat dit project zien dat muziek bindt.

Na de opening kon men op twee podia genieten van muziek. Samen met het publiek werd het mooie “Mag ik dan bij jou” gezongen. Beatboxers BeatMo en Haydar lieten horen wat ze met hun mond, ademhaling en stem kunnen doen. Ze zijn begonnen in Oranje, maar treden inmiddels in diverse plaatsen op, waaronder Groningen en Rotterdam. Harry Loco bracht samen met BeatMo en Haydar een boodschap aan de wereld: World Peace Is Possible. Je zou willen dat de wereld eventjes door het raam kon kijken. Met eigen ogen zien dat wereldvrede mogelijk is. Samen werd een heel mooi feestje gevierd. Vele culturen stonden letterlijk hand in hand te dansen. Ieder bezoeker was dankbaar en de gezamenlijke boodschap was: “Wat hier gebeurt bij Jan Voortman is fantastisch. We zijn allemaal mensen die aantonen dat samen leven in vrede heel goed mogelijk is”.

Een dag later werd bij Xapoe ook gedeeld in de wanhoop die al jaren heerst in Aleppo. Charles Goudsmit ziet de ellende iedere dag voorbij vliegen op social media. “Ik zie mensen die doodgaan, ik zie mensen die om hulp vragen. Het raakt mij diep in mijn hart. En wat kun je dan doen als je zoiets ziet ?”, een vraag die Charles zich stelde en de wanhoop klonk uit zijn woorden. “Dan voel je je machteloos, dat sterke gevoel had ik”. Hij heeft een vriend gebeld en gevraagd wat ze konden doen. Het idee ontstond om een gratis buffet te organiseren om stil te staan bij het gevoel van wanhoop en onmacht. Na het buffet was er letterlijk een minuut stilte voor wat er in Aleppo gaande is. Alle aanwezigen waren diep in gedachten, ieder op zijn eigen manier. Speciale aandacht was er voor de Syrische gasten die hun huis, werk en familie hebben moeten verlaten om te vluchten voor die vreselijke oorlog. Men voelde de behoefte om iets te zeggen, een gedicht voor te lezen of een verhaal te vertellen. Charles werd met een luid applaus bedankt voor zijn initiatief.

Twee mooie initiatieven in Oranje en Assen, met allebei hetzelfde gevoel: Verbonden zijn met je medemens is belangrijk.

Tekst en foto’s: M. Babtist