Derde Geheugenkoor Interzorg; “Leven zonder muziek niet denkbaar”

Assen – “Is er een leven denkbaar zonder muziek ?” Die woorden sprak Gonny van der Laan tijdens de feestelijke aftrap van het geheugenkoor bij Interzorg Noord Nederland, locatie de Slingeborgh. Na De Hullen en De Wijde Blik heeft ook deze locatie sinds maandagmiddag een geheugenkoor.

Voor deze bijeenkomst waren bewoners, mantelzorgers en andere belangstellenden uitgenodigd. De middag ging van start met het mooie lied van Willeke Alberti, “Samen Zijn”, gezongen door Mieke Hoogeveen. Zij werd ondersteund door een drietal muzikanten; Teun Jan, Willem en Carolien.



Samen zijn

Is samen lachen, samen huilen

Leven door dichtbij elkaar te zijn

Samen zijn

Is sterker dan de sterkste storm

Gekleurder dan ’t grauwe om ons heen

Want samen zijn

Ja samen zijn

Dat wil toch iedereen

Muziek als blikopener van het geheugen

Wethouder Ruud Wiersema had de eer om het openingswoord te verzorgen en hij refereerde aan de woorden van Gonny: “Muziek werkt als blikopener van het geheugen”.

Ruud: “Is dat een mooie tekst of niet ? Als dat vrijkomt, dan is dat geheugen open. Dan ga je opeens, niet alleen zingen, maar weer herinneringen delen. Dan ga je het hebben over vroeger”. De wethouder wenste iedereen een mooie toekomst met ongelooflijk veel plezier met dit prachtige initiatief.

Na het zingen van Doe met ons mee zei Gonny: “De kop is er af”. Na dit lied werd het Interzorg directieteam, Henk de Vries en Astrid de Visser, naar voren gevraagd voor een praatje. “En dan gaan we helemaal los”, aldus Gonny.

Astrid vertelde dat dit het derde geheugenkoor van Interzorg is; “Drie maal is scheepsrecht”. Ze stelde vervolgens de vraag aan Gonny of ze voor negen geheugenkoren gaat. Interzorg heeft namelijk negen locaties. Gonny: “Dat zou wel het mooiste zijn”. Waarop Astrid zich richtte tot de wethouder: “Dan weet de wethouder er van. Nog zes keer langskomen”. Ze vervolgt: “Het is Alzheimerweek en Interzorg doet mee aan die week over die hele nare ziekte die Alzheimer is. We hebben de hele week activiteiten”.

Henk de Vries pakte zelf de microfoon en zong samen met de aanwezigen het lied “Daar bij de waterkant”. De feestelijke aftrap van het geheugenkoor was dus grotendeels voorzien van muzikale momenten. Na de toespraken van de wethouder en de bestuurders van Interzorg ging het, om met de woorden van Gonny te spreken, helemaal los.

Allereerst werd het Wilhelmus ingezet. Bij de Slingeborgh werd vandaag Prinsjesdag gevierd met een alternatieve Troonrede, dus het Wilhelmus was wel toepasselijk. Diverse liederen passeerden vervolgens de revue. De aanwezigen genoten volop en leefden helemaal op; de genoemde Blikopener van het geheugen, zoals Gonny het omschreef. Na ieder lied sprak één mevrouw steeds de dankbare woorden: “Het was mooi, heel mooi. Ga zo door. Dankjewel”. Meer lof kon men op de openingsmiddag niet krijgen.

“Is er een leven denkbaar zonder muziek?”, sprak Gonny in haar openingswoord. Het antwoord is na deze middag wel duidelijk …

Het geheugenkoor is voor alle mensen met dementie die graag willen zingen. Ook hun mantelzorger is van harte welkom. Zo kunnen zij samen zingen en herinneringen ophalen. Het geheugenkoor is voor alle leeftijden en ongeacht waar iemand woont: thuis, in een zorgcentrum of elders.

Oproep: word ook maatje!

Elk lid van het geheugenkoor heeft een ‘maatje’ ter begeleiding. Vaak is dat een mantelzorger, maar voor sommige mensen is er niet iemand in de directe omgeving die deze rol kan vervullen. Wilt u eens in de twee weken maatje zijn van een lid van het geheugenkoor?

Meld u zich dan aan bij muziekspecialisten:

Gonny van der Laan, via (06) 19 75 45 49 of g.vanderlaan@interzorg.nl of

Willem Fledderus via w.fledderus@interzorg.nl.

Tekst en foto’s: M. Babtist