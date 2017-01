Drents Museum en partners programmeren in De Nieuwe Kolk in 2017

ASSEN – In de tentoonstellingsruimte in De Nieuwe Kolk (voorheen CBK) in Assen gaat het Drents Museum in 2017 samen met partners zes tentoonstellingen programmeren. Focus bij de tentoonstellingen van Kunst in De Nieuwe Kolk (KINK) ligt op de hedendaagse kunst, in het bijzonder hedendaags design en kunstinstallaties.

Voor de programmering nodigt het Drents Museum de culturele organisaties KunstSalon Assen, Academie Minerva en Kunst en Muziek aan de Vaart uit om een tentoonstelling te maken en activiteiten te ontwikkelen. In de zomermaanden organiseert het museum een tentoonstelling in de Gouverneurstuin.

Tom Claassen en Femmy Otten in KINK

Onder regie van conservator hedendaagse kunst Toos Arends heeft het Drents Museum voor 2017 tentoonstellingen van Tom Claassen en Femmy Otten op de planning staan. Tom Claassen, bekend van onder meer de grote olifanten langs de A6 in de polder, maakt beelden van dieren, waarbij hij steeds typische aspecten uitvergroot. Het Drents Museum presenteert van 1 juli tot 4 september 2017 een selectie van zijn werk in KINK en in de Gouverneurstuin.

Femmy Otten krijgt vanaf december 2017 de vloer in KINK. Otten is bekend als de winnares van het staatsieportret van koning Willem-Alexander. Ze maakt tekeningen, reliëfs en beelden die gebaseerd zijn op oude Griekse en Romeinse beelden, middeleeuwse schilderijen of figuren uit Oosterse tempels of prenten. Haar houten en gipsen beelden fascineren door hun schoonheid en perfectie. De mysterieus glimlachende portretten refereren aan magie en rituelen. Toch ziet haar werk er eigentijds uit. Dat komt omdat ze ruimtevullende installaties maakt met houtgesneden portretten, aquarellen, tekeningen en vrijstaande beelden.

Finissage Hopmann & Lisek en start KunstSalon Assen

Komend weekend sluit het Drents Museum met een finissage de eerste tentoonstelling in De Nieuwe Kolk af. Onder de titel Broeikas is nog tot en met zondag 8 januari een levendige multimedia-installatie te zien van het Duitse kunstenaarsduo Hopmann & Lisek.

De aftrap van KINK in 2017 wordt gedaan door KunstSalon Assen. Vanaf 29 januari is werk te zien van de veelzijdige Eindhovense kunstenaar Rik van Iersel.

Informatie

Kunst in De Nieuwe Kolk (KINK)

Bezoekadres: Weiersstraat 1, Assen

Openingstijden: di. t/m zo 11.00 – 17.00 uur

In schoolvakanties ook op maandag geopend

Entree gratis