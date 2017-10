De Drentse Zaak faciliteert uniek experiment “Heel Drenthe Onderneemt”

Assen – Een groep ondernemers start op 1 november met een nieuwe zaak. Het bijzondere is dat de groep nog niet weet wat voor een onderneming het wordt. Daar moeten de ondernemers samen uit zien te komen. Ze stappen in het unieke experiment ‘Heel Drenthe Onderneemt’.

In ‘Heel Drenthe Onderneemt‘ wordt in 8 maanden tijd een bedrijf opgezet. De deelnemers werken het best geopperde idee uit tot een product of dienst. Dit wordt ook daadwerkelijk op de markt gebracht. Dit alles onder leiding van een directeur, die gekozen is uit de eigen groep door de deelnemers zelf.

De initiatiefnemers zijn Albert Rouwkema (De Drentse Zaak) en Martijn van der Tuin (Reconcep). Het project is voor ondernemers die onder de PTO- of BBZ-regeling vallen. Ze ontvangen nu dus naast hun eigen onderneming een uitkering. Martijn: “We willen deze ondernemers een extra boost geven. We bieden ze een inspirerende uitdaging die hen op een bijzondere manier verder brengt. Om het nieuwe bedrijf goed te laten draaien kunnen ze namelijk gebruik maken van specifieke workshops, coaching en spreekuren van experts. Ze doen dus veel nieuwe kennis op, die direct in de praktijk gebracht wordt.”

Dit experiment is uniek in Nederland en wordt gefaciliteerd door De Drentse Zaak in Assen. De ondernemersadviseurs van DDZ vallen onder Werkplein De Drentsche Aa en voeren voor de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze de BBZ-regeling en het PTO-beleid uit. Daarmee boeken de ondernemersadviseurs veel succes.

De Drentse Zaak behoort landelijk gezien tot de koploper-gemeenten en heeft meer dan 30% uitstroom uit de PTO-regeling. Die uitstroom betekent dat ondernemers zichzelf (weer) volledig kunnen financieren, zonder uitkering. Inmiddels gebruiken ook andere gemeenten uit (Noord-)Nederland deze PTO-succesformule.

Kijk op “Heel Drenthe Onderneemt” voor het laatste nieuws over dit project.

Foto: Jenny Bisschop