De Drentse Zaak biedt opleidingen en trainingen voor iedere ondernemer

Assen – De Drentse Zaak wil naast hét ondernemerscentrum, ook hét kenniscentrum voor ondernemers uit Assen en omgeving worden. Daarom biedt DDZ vanaf september diverse opleidingen, trainingen en cursussen aan. Speciaal voor (startende) ondernemers. Van het maken van je eigen website tot een cursus timemanagement.

Volgens directeur Harry Weitering is het aanbieden van een divers opleidingsprogramma een logisch gevolg van de activiteiten die het ondernemerscentrum nu al aanbiedt. “De Drentse Zaak wil een kenniscentrum voor ondernemers zijn. Daar horen ook opleidingen, cursussen en trainingen bij. En niet alleen – zoals bij de Ladder naar Succes – speciaal voor startende ondernemers, maar ook voor de ondernemer in het algemeen. Iedere ondernemer is van harte welkom.”

Divers

Het aanbod is zeer divers en varieert van cursussen gericht op het maken van je eigen website of over timemanagement tot een voorlichtingsavond cybercrime. Naast het opleidingsaanbod organiseert De Drentse Zaak diverse andere activiteiten met als doel het inspireren, motiveren en verder brengen van ondernemers. Eén van die activiteiten is ‘DDZ op Dinsdag’, het evenement waar succesvolle ondernemers in De Drentse Zaak vertellen over het ondernemerschap.

Weitering: “De onderwerpen van de trainingen en cursussen komen deels vanuit onze bezoekers, huurders of flexwerkers, andere ideeën zijn ontstaan omdat we ondernemers ergens tegen aan zien lopen of zien dat ze er nieuwsgierig naar zijn. We willen op een laagdrempelige manier ondernemers verder helpen. Altijd tegen een scherp tarief. Hiermee willen we ook een aanvulling op de al bestaande markt zijn. In Assen en omgeving zijn niet veel plekken waar je als ondernemer verder kunt leren, terwijl we wel merken dat mensen dat graag zouden willen. Dat gat willen we zo opvullen.”

Opleidingsprogramma komende maanden

Onderstaand opleidingsaanbod wordt nog aangevuld. Bekijk voor het meest recente programma en meer informatie de website van De Drentse Zaak via www.dedrentsezaak.nl.

Dinsdag 12 september: Start nieuwe editie De Ladder naar Succes

Plannen om een eigen bedrijf te starten? Of ben je al begonnen, en kun je wel wat hulp en advies gebruiken? Op 12 september geeft Harry Weitering, directeur van De Drentse Zaak, het startsein voor een nieuwe reeks van De Ladder naar Succes. Na deze Kick Start, waarin wordt uitgelegd wat deelnemers kunnen verwachten, volgen in de weken daarop acht workshops waarin diverse elementen van het ondernemerschap naar voren komen.

Dinsdag 26 september: Start cursus WordPress

Een eigen website maken moeilijk? Niet meer als je de cursus WordPress van Het Geheime Wapen en Walli volgt. Deelnemers leren in acht avonden WordPress te installeren en vervolgens zelf hun eigen WordPress-website te bouwen.

Donderdag 5 oktober: Workshop Free Publicity

Wil je de krachtigste manier inzetten om jouw doelgroep te overtuigen? Met free publicity zet je de media effectief in voor jouw communicatiedoelen. Als jouw doelgroep je regelmatig in de media tegenkomt, is dat goud waard. Redactionele aandacht levert een bijdrage aan je geloofwaardigheid. Immers, een onafhankelijke, betrouwbare bron publiceert over jou. En daarmee claim je autoriteit. In deze workshop leer je hier meer over.

Donderdag 19 oktober: Gratis voorlichtingsavond over cybercrime

Cybercrime wordt een steeds groter probleem. Niet alleen voor grote bedrijven, ook als kleine ondernemer kun je snel de dupe zijn. Jeroen Kuper van KoutersVanderMeer en netwerkorganisatie JCCA organiseert op 19 oktober in De Drentse Zaak een gratis voorlichtingsavond over cybercrime.

Donderdag 19 oktober: Workshop Lokale zoekmachine optimalisatie

“Ik wil hoger in Google!” Bekende uitspraak? Goed bedacht hoor, maar hoe kom je daar? Met goede zoekmachine optimalisatie. Dat is de ideale mix tussen relevante zoektermen en een interessant verhaal. Maar hoe schrijf je die? En waar haal je de zoektermen vandaan? Hoe weet je wat relevant is? Waar zoekt je doelgroep naar? Help! In de workshop zoekmachine optimalisatie leer je hier alles over.

Maandag 13 november: Cursus Time Management

Minder tijdsgebrek en meer rust? In het kader van de campagneweek ‘Check je werkstress’ geeft XL10 Training in samenwerking met De Drentse Zaak op 3 november de cursus Time Management.