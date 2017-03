Drie merkencups van Yamaha tijdens Gamma Racing Day

Assen – Op zaterdag 5 en zondag 6 augustus aanstaande kiezen snelle meiden en jongens, vrouwen en mannen een wapen naar keuze en gaan een sportieve strijd aan op het legendarische TT Circuit Assen. Dat wapen is de splinternieuwe Yamaha YZF-R3, de spraakmakende YZF-R6 of de bewezen opstapmachine, de YZF-R125.

Maar liefst drie merkencups van Yamaha komen in actie op het TT circuit tijdens de GAMMA Racing Day. Hiermee staan er voor het eerst sinds 2014, naast de races op het TT Junior Track, weer drie motorraces op het ‘grote’ circuit op het programma van GAMMA’s GRATIS racedag.

Snelle meiden op een Yamaha YZF-R125

Bo Bendsneijder was in 2012 de eerste kampioen van de GAMMA Yamaha R125 Cup en is nu zeer succesvol als Moto3 fabriekscoureur in de Moto3 klasse van het MotoGP wereldkampioenschap. In de succesvolle, laagdrempelige opstapklasse van Yamaha is iedereen welkom, jongen of meisje, met of zonder circuitervaring. Zo maakte de 19-jarige Birgit Scheffer haar debuut als motorcoureur. Opgegroeid in een motorfamilie was het haar droom om ooit zelf een motor te rijden en actief te zijn als coureur. De GAMMA Yamaha R125 Cup maakte haar droom al snel waarheid. Nu is ze tussen de snelle jongens te vinden en boekte ze in haar eerste jaar flinke progressie. Tijdens de GAMMA Racing Day werd ze gehuldigd op het beroemde ‘TT-podium’. In 2017 gaat ze haar uiterste best doen om de stijgende lijn door te trekken. Zij krijgt dan gezelschap van Mieke Abbink. De nu nog 13-jarige Almelose maakt de overstap vanuit het Molenaar NSF100 Championship naar de GAMMA Yamaha R125 Cup en zal één van de jongste deelnemers zijn. Voor meer informatie over de GAMMA Yamaha R125 Cup, ga naar www.Yamaha-R125-Cup.nl

Kleine verschillen in jubileumjaar Yamaha R6-Dunlop-Cup

De samenwerking tussen de gerenommeerde Yamaha R6-Dunlop-Cup en het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa had afgelopen jaar alles weg van een ‘droomhuwelijk’. Een volle startgrid met gretige coureurs die zich door de strijd op de beroemde MotoGP-baan voor afgeladen tribunes van hun beste kant lieten zien. In de laatste ronde verschalkte de 18-jarige Marcus Zellhöfer zijn even jonge opponent Daniël Rubin in de bocht De Strubben, greep de kop en stond die niet meer af. Op slechts 84 duizendste van een seconde (!) werd Rubin tweede. In een gevecht op haren en snaren kreeg de Pool Patryk Kosiniak een flinke duw. Hij ging van zijn lijn en moest genoegen nemen met de laatste plek op het GAMMA Racing Day erepodium.

Kosiniak lachte uiteindelijk het laatst, want in Hockenheim werd hij als eerste Pool kampioen in de 39-jarige geschiedenis van de Yamaha R6-Dunlop-Cup. Daniël Rubin pakte daarbij zijn eerste race-overwinning. De Yamaha-R6-Dunlop-Cup bestaat in 2017 40 jaar en kan, mede door de geheel vernieuwde 2017 Yamaha YZF-R6 en een gunstig geprijsd deelnamepakket, rekenen op veel belangstelling van talentvolle coureurs uit heel Europa.

Debuut voor Yamaha R3 Cup

Voor 2017 voegt de GAMMA Racing Day aan dit ijzersterke programma twee races in de nieuwe Yamaha R3 Cup toe. Een nieuwe, laagdrempelige wegrace klasse met een zeer competitieve omgeving waarbij alle rijders op gelijkwaardig materiaal rijden. Dat materiaal is een motorfiets die gebruik maakt van de geavanceerde technologie van de R-serie en die sterk beïnvloed is door het uiterlijk van de 2015 MotoGP wereldkampioen, de Yamaha YZR-M1. De ‘hongerige’ talenten uit de Yamaha merkencups moeten hun zenuwen in bedwang houden want tijdens de GAMMA Racing Day racen ze voor volgepakte tribunes. Wie daar al ervaring mee heeft is Kevin Mijwaart. De regerend GAMMA Yamaha R125 Cup kampioen krijgt als beloning van Yamaha Motor Europe, branche Nederland een heel seizoen de beschikking over een raceklare Yamaha YZF-R3 om daarmee in de Yamaha R3 Cup uit te komen. Voor meer informatie over de Yamaha R3 Cup, ga naar: www.Yamaha-R3-Cup.nl.

Yamaha continueert partnership GAMMA Racing Day

Sinds 2012 is Yamaha officieel ‘motorpartner’ van de GAMMA Racing Day. Ton van Geenhuizen, Country Manager Yamaha Motor Europe, branche Nederland: “Als ‘racing brand’ is Yamaha heel blij en trots op haar exclusieve partnership met dit unieke racing-evenement. En deze zomer wordt het nog unieker! Nooit eerder werden er op één dag drie op elkaar aansluitende en vergelijkbare wegrace klassen van één merk verreden. Met dit aanbod onderscheidt Yamaha zich duidelijk van de andere merken. Later dit voorjaar maken we bekend wat er nog meer van de wereld van Yamaha te zien en te beleven is tijdens de Gamma Racing Day 2017!”

GAMMA’s gratis racedag staat te boek als het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement in Europa. Met het GRATIS toegangsbewijs verkrijgbaar vanaf juni bij onder meer GAMMA Bouwmarkten en op www.gammaracingday.nl trakteert de GAMMA Racing Day op professionele racedagen met een unieke sfeer. Kaarten voor de paddock zijn online verkrijgbaar vanaf 5 Euro voor de vrijdag tot 25 Euro voor het hele weekend. Kinderen tot 12 jaar hebben GRATIS paddocktoegang.

Foto: M. Babtist