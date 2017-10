Assen – Duurzaam wonen, leven en zorgen. Onderwerpen van gesprek tijdens het Duurzaamheidsevent van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Een gratis evenement vol informatie, praktische tips en inspirerende ideeën. Laat je op 2 november in het Duurzaamheidscentrum in Assen inspireren en verrassen.

In 2020 moet 20 procent van de energie op een duurzame manier opgewekt zijn. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. Op het Duurzaamheidsevent van Rabobank Assen en Noord-Drenthe laat de bank zien dat verduurzamen helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn! Tijdens het evenement op donderdag 2 november staat duurzaam wonen, leven en zorgen centraal. En waar kan dat nu beter dan in het Duurzaamheidscentrum in Assen? Tussen 14.00 en 21.30 uur ben je van harte welkom om inspiratie en kennis op te doen.

Krijg advies over het verduurzamen van je huis, het creëren van een groener energielabel of laat je verrassen door een Tiny House. In het Duurzaamheidscentrum zijn verschillende standhouders te vinden die je graag alles vertellen over innoverende en duurzame producten. Van zonnepanelen tot pelletkachels en van de Tesla powerwall tot de Lopifit, een loopband en fiets in één.

Maar het Duurzaamheidsevent draait niet alleen om duurzame innovaties, ook duurzaam wonen en zorgen staat centraal. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat we langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Daarnaast worden er de hele dag lezingen gegeven die gaan over bijvoorbeeld een levenstestament, duurzaam (ver)bouwen en langer zelfstandig thuiswonen.

Het Duurzaamheidsevent wordt geopend door Jan-Henk Bouman, een trendwatcher die je tijdens het evenement een actueel overzicht geeft over de uiteenlopende trends en bewegingen. Bouman neemt je dan ook graag mee naar de toekomst: Waarom is het belangrijk dat we nu innoveren? Hoe moeten we dit aanpakken? En wat is nu precies de toekomst van duurzaam innoveren? Tijdens het Duurzaamheidsevent leer je er alles over!

Aanmelden voor het evenement kan via: http://www.rabobank.nl/assen-nd.

Adres

Duurzaamheidscentrum Assen

Bosrand 2

9401 SL Assen

Bezoekadres (bij gebruik navigatie): Stadsbroek 11A