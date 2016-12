Een “koninklijke” burgemeester voor Assen

ASSEN – Reuring in de Noabershop, want daar werd gisteravond een nieuwe burgemeester geïnstalleerd; Zed Zeedy van King Vintage. Geen vervanger voor de huidige burgemeester, maar een heuse nachtburgemeester.

Zed (geboren als Erwin Zijlstra) werd geïnstalleerd door Marco Out, die gisteren precies twee jaar burgemeester van Assen is. Initiatiefnemer voor het nachtburgemeesterschap is Chris Garrit. Hij had al een paar jaar in zijn hoofd dat ook Drenthe een nachtburgemeester moest hebben. Chris is voormalig nachtburgemeester van Groningen. Over voormalig mag eigenlijk niet worden gesproken, want volgens Chris ben je altijd nachtburgemeester. Een nachtburgemeester is iemand die de nacht in de gaten houdt en allerlei leuke activiteiten organiseert, samen met een soort nachtraad.

Marco Out werd benaderd en was heel erg verrast toen hij hoorde dat er een nachtburgemeester zou komen. “Daar heb ik niets van gemerkt, dacht ik. Er zijn een aantal beroepen die eigenlijk mythisch zijn waarvan niemand weet hoe het nou precies gekomen is en niemand precies weet hoe je het kunt worden. Ik heb het zelf altijd met de Paus, één grote blackbox, totdat er ergens witte rook komt en dan is er de Paus. Ik heb dat ook een beetje met de Hoofdpiet, ook zo’n ambt waarvan je zegt Hoe wordt je dat, hoe kom je ooit in de omstandigheid dat je Hoofdpiet van Sinterklaas mag worden. En ik had het ook wel met het burgemeesterschap en dat mythische was één van de dingen dat mij aantrok om uiteindelijk burgemeester te worden”.

Marco zei tegen Zed dat iedereen eigenlijk wel enigszins burgemeester kan worden, maar voor nachtburgemeester moet je toch wel aan een aantal specifieke kwalificaties voldoen. In Assen wist bijna niemand dat de nachtburgemeester er aan zat te komen. Niemand had een flauw idee wie het zou worden en waarom. Het moest wel iemand zijn die zijn voetsporen in de Assernacht verdiend heeft. Voor de rest was het allemaal heel duister en dat hoort, volgens Marco, ook wel een heel klein beetje bij de nacht. “Want als er één moment van de dag is, dat het duister is, dan is dat de nacht”.

Hij richt zich tot Zed en wenst hem heel veel succes met de woorden: “We weten beiden nog niet volledig waar het op uit zal draaien, maar we weten één ding zeker wel dat het nu gaat beginnen. En aan Zed is straks de mooie opgave gegeven om verbindingen te maken met andere mensen die zich in Assen in de nacht ophouden”. Dat kunnen mensen zijn die ’s nachts moeten werken of mensen die ’s nachts op stap zijn. “Voor al deze mensen zal Zed proberen iets te gaan betekenen“.

Eerder die avond opende Chris Garrit de StreetArtExpo in de bunker bij King Vintage. Zed Zeedy wil beginnende kunstenaars zonder expositieruimte de mogelijkheid bieden om hun kunst te exposeren. Zed koos voor Shawn Keating, Richard van Hemmen en Shanx. Aan de aanwezigen werd door Chris de vraag gesteld “Wat is kunst ?”. Na een aantal suggesties opperde Chris dat hij na jaren nadenken tot de conclusies was gekomen: “Voor mij is kunst alles waar ik anders van word”.

Richard van Hemmen maakte ook de ambtsketting waarmee Zed werd geïnstalleerd door Marco Out en Chris Garrit. Onder een “Lang zal hij leven” kreeg Zed zijn ambtsketen om. Zed laat weten dat Chris een heel groot voorbeeld voor hem is en “Mijn opzet is om op een hele positieve manier de nacht in kaart te brengen van Assen, want er gebeurt al zo verdomde veel in Assen. We gaan proberen om een hele mooie schakeling te maken tussen het dagleven en het nachtleven. Ik ben al druk bezig om een commissie samen te stellen. Eén van de commissieleden zit daar aan tafel, dat is mister Willem Homan. Daarnaast heb ik Annemarie Molema, zij is op dit moment niet aanwezig, maar ook een actieve dame die in verschillende commissies heeft gezeten. En natuurlijk Tonko Beishuizen, de man, de kunstenaar en ook een man die heel veel betekent, met name (niet alleen) voor de Noabershop, maar ook voor King Vintage. Want hij en Lien hebben mij ook de kans gegeven om hier in dit gebouw gewoon de groei te kunnen maken. Ik wil jullie hartstikke daarvoor bedanken”. Zed wil er met zijn allen iets heel moois van te maken en dat gaat hem ongetwijfeld lukken.

En zo kreeg Assen gisteravond een koninklijke nachtburgemeester, Zed Zeedy van King Vintage !

