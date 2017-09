Elke zondag de leukste gezinsactiviteiten in DNK

Assen – Vanaf aanstaande zondag 1 oktober is naast de Bioscoop van DNK ook de Bibliotheek elke zondag geopend. Speciaal voor gezinnen met jonge kinderen organiseert de Bibliotheek iedere zondag een activiteit. Doe mee aan een leuke workshop in het JackLab, beleef mooie voorstellingen of geniet van het voorleesuurtje met de mooiste boeken.

Tot en met 25 maart is er elke zondag een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen te beleven in DNK. Zo is er wekelijks het voorleesuurtje op de jeugdafdeling om 14.30 uur waarbij steeds een ander thema centraal staat. Daarnaast zijn er leuke workshops in het JackLab, mooie voorstellingen in het Theater én in de Bibliotheek, de Kleuterbios en Mega Kids Party in de Bioscoop en is er maandelijks een grote tweedaagse boekverkoop in de centrale hal van De Nieuwe Kolk.

Zondag-Tips

Kom je eigen Ninjago speelgoed maken in het JackLab op zondag 8 oktober, bezoek de tweedaagse boekverkoop op 25 en 26 november en beleef op 10 december de voorstelling ‘Dikkie Dik en de Taart’ in de bibliotheek. Nieuwsgierig naar de gehele zondagprogrammering? Kijk voor meer informatie en het reserveren van tickets op dnk.nl.