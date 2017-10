Emmaschool viert 50-jarig jubileum verkeersbrigadiers

Assen – Kindcentrum Emmaschool te Assen viert het 50-jarig bestaan van de verkeersbrigadiers van de oversteek aan de Dr. Nassaulaan. Rond de oversteek en op school worden van 16 t/m 20 oktober diverse feestelijkheden en activiteiten georganiseerd.

Zo wordt de omgeving van de oversteek feestelijk versierd en krijgen wachtende verkeersdeelnemers een presentje. Op school worden allerlei activiteiten georganiseerd die bijdragen aan bewustwording van verkeersveiligheid onder de kinderen.

Receptie

Voor brigadiers die de afgelopen 50 jaar geholpen hebben bij het oversteken van kinderen is er een speciale receptie. Deze zal plaatsvinden op 20 oktober om 11.00 uur in het hoofdgebouw van de Emmaschool, Prinses Irenestraat 6. Aanmelden voor deze receptie kan via info@emmaschool-assen.nl. De week wordt afgesloten met een fietstocht met versierde fietsen door het centrum van de stad.

Langst bezette oversteek

De oversteek voor kinderen aan de Nassaulaan wordt al 50 jaar onafgebroken bemand, en is daarmee de langst bezette oversteek van Nederland. Dit is hard nodig, want de Nassaulaan behoort tot de drukst bereden wegen van Assen. Vrijwillige verkeersbrigadiers brengen de kinderen 4 keer per dag gedurende de schoolweek veilig naar de overkant. Voor dit werk ontving de brigade tijdens haar 25-jarige jubileum een prijs van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Drenthe.