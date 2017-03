Endeveld en Remmé willen Nederlands kampioen worden

Assen – Zijspanteam Drugsadvies Sidecarshop Racing uit Grolloo is gereed voor de eerste testen van het nieuwe motorsportseizoen 2017. Rijder Kees Endeveld en bakkenist Jeroen Remmé onderwerpen drie weekenden achtereen hun nieuwe zijspan aan pittige testtrainingen.

De eerste is zaterdag 17 maart op de Pannoniaring (Hongarije), daarna op 25 maart op het circuit bij Mettet in België en zaterdag 1 april een test op de thuisbaan TT Circuit Assen.

Drie weken later, van 21 tot en met 23 april, staat de eerste race op het programma. Op het circuit van Brno wordt deelgenomen aan de eerste race om de Sidecar Trophy. Het raceprogramma van Drugsadvies Sidecarshop Racing telt daarna acht wedstrijden, die alle meetellen voor het Open Nederlands Kampioenschap. Het merendeel van die races telt ook mee voor het IDM, het internationale Duitse kampioenschap.

Doel van Endeveld en Remmé is Nederlands Kampioen in de zijspanklasse worden. Maar wanneer er veel deelname is van sterke Duitse teams (ook zij delen in de ONK-punten), is het streven beste Nederlandse combinatie te worden. “Wanneer veel sterke Duitse teams aan de serie meedoen, vinden wij een plek in de top 5 ook geslaagd”, licht Kees Endeveld de doelstelling toe.

Dit jaar wordt met een volledig nieuw zijspan gereden: de Adolf RS01, een door de Duitse firma Adolf Präzisionsteile geconstrueerd chassis. Dit rijgedeelte wordt voorzien van een Kawasaki ZX10R 1000 cc krachtbron. “Met deze 4-cilindermachine moet het mogelijk zijn voorin mee te rijden in het ONK en IDM”, aldus Endeveld.

Het duo Endeveld/Remmé heeft niet alleen een splinternieuw zijspan, de kuip van de racemachine is voorzien van de naam van de nieuwe hoofdsponsor “Drugsadvies”.

Kees Endeveld: “Het is een stichting die op scholen en bij bedrijven brede voorlichting geeft over drugsgebruik en de gevolgen daarvan. Het gaat daarbij om voorlichting over diverse soorten drugs, zoals alcohol, verdovende middelen, maar ook bijvoorbeeld gokverslaving en de consequenties daarvan. Doel van Drugsadvies is meer naamsbekendheid te verwerven, maar ook te laten weten dat drugsgebruik en topsport niet samen gaan.”

Endeveld en Remmé vormen sinds 2014 een koppel in de zijspansport. Daarvoor was Kees Endeveld bakkenist. “In 2014 ben ik zelf gaan rijden en heb in Jeroen Remmé een uitstekende bakkenist gevonden. Het bevalt super. Hij is een betere bakkenist dan ik ben geweest.”

Het team Drugsadvies Sidecarshop Racing uit Grolloo hoopt dat de testresultaten van de komende drie weken zullen leiden tot een succesvol wegraceseizoen 2017.

Tekst en foto: Drugsadvies Sidecarshop Racing, ook te volgen op Facebook