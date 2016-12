Assen – Vanmiddag werd in het Duurzaamheidscentrum de expositie “De wolf in Drenthe” geopend. Naturalis Biodiversity Center Leiden heeft gedurende twee jaar een aantal objecten in bruikleen gegeven voor de expositie in Assen.

De expositie begon met een voorstelling van De Rode Spreeuw, één van de partners bij het organiseren van de gezinsactiviteiten. Thérèse Pietersma had speciaal voor de opening een schimmenspel bedacht; Wolfje en Roodkapje. Ze gaf een geheel andere draai aan het sprookje van Roodkapje en de boze Wolf. Thérèse begon te vertellen over het bos, waar Wolfje woonde met zijn vader en moeder. Wolfje ging op bezoek bij zijn oma en blijkt in dit verhaal helemaal niet zo boos te zijn als in het oorspronkelijke sprookje.

Het doel van het Duurzaamheidscentrum werd duidelijk gemaakt in het openingswoord van Mirjam Veltman: “Gezinnen en volwassenen vertellen over duurzaamheid en dat het dichterbij is dan je denkt, duurzaamheid in je leefomgeving“. De wolf past ook binnen het thema duurzaamheid, volgens Mirjam, omdat “de wolf binnen onze eigen leefomgeving komt. We willen niet alleen vertellen over de wolf en het dier wat de wolf is, maar de relatie die de wolf heeft met de natuur en de mens en ook het evenwicht daar tussen in”. De afgelopen maanden is men met een aantal partners bezig geweest met de expositie over de wolf, tot eind november gebeurde dit in het diepste geheim.

Over de expositie zegt Mirjam: “We zien dit echt als een start van een mooie expositie die groeiend is, die ontwikkelt op het gebied van informatie, op het gebied van de beeldvorming. Want dat is wat wij vooral willen, de beeldvorming van de wolf aanpassen en veranderen“. Grote partners zijn de Provincie Drenthe, Wolven in Nederland en Naturalis, Stichting het Drentse Landschap en de Gemeente Assen. In 2012 is binnen de Provincies al nagedacht over een zogenaamd wolvendraaiboek omdat men verwacht dat de wolven zeker de weg zullen vinden naar Nederland. Reden hiervoor: de grote populatie wolven in Duitsland en het feit dat wolven wel 40 kilometer kunnen lopen. Nederland ligt dus ‘om de hoek’. Schapenhouders en geitenhouders zijn uitgenodigd in het Provinciehuis om na te denken over welke gevaren liggen er dan op de loer. “Als er een wolf komt kun je met elkaar heel erg in de war raken, maar veel belangrijker is wat doe je daar dan aan ? De vraag werd gesteld: Zijn wij er wel klaar voor ? En dat blijkt uiteindelijk zo te zijn”, aldus Henk Jumelet van de Provincie Drenthe.

In 2015 werd de wolf gesignaleerd in Nederland. Hij liep daar een aantal dagen rond en werd uiteindelijk aangereden. Van deze wolf is de balg (de lege huid die bewaard wordt voor de wetenschap) en het skelet te zien. Van de in 2013 gevonden wolf in Luttelgeest is een opgezet exemplaar te bezichtigen. Jumelet geeft aan dat deze expositie gelegenheid geeft om te beleven en te leren en te doen. Hij benadrukt het leren en hoopt dat veel ouders met kinderen de expositie komen bezoeken, maar dat ook de mensen die bij de bijeenkomst van schapen- en geitenhouders waren naar de expositie komen om zich te laten voorlichten. Met elkaar leren van de natuur, over de natuur en hoe je omgaat met de natuur is belangrijk, volgens Jumelet.

De expositie zal een impuls geven aan het Duurzaamheidscentrum. Jumelet laat weten dat we niet bang hoeven te zijn voor de wolf. De wolf schijnt heel schuw te zijn. “We moeten ons wel goed voorbereiden op de komst van de wolf, die zeker vaker in Nederland zal komen. Maar wel zo dat we een goede balans weten te vinden tussen natuur en economie”.

De expositie is de komende twee jaar te bezichtigen in het Duurzaamheidscentrum. Regelmatig zullen er activiteiten worden georganiseerd omtrent het thema Wolf. Meer informatie op de website van het Duurzaamheidscentrum.

Als tip werd gegeven: Kom je een wolf tegen, schrik dan niet, maar geniet.

Tekst en foto’s: M. Babtist