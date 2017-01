Feest bij Hemmès Fashion

ASSEN – Hemmès Fashion. Een naam die een chique uitstraling heeft. Een zaak met een collectie die je misschien in een grotere stad zou verwachten, maar niets is minder waar. Sinds februari 2016 is deze winkel gevestigd aan de Marktstraat 27 in Assen. Binnenkort bestaat de winkel alweer één jaar.

Een kledingzaak met bekende merken, gerund door een zeer enthousiaste eigenaresse, Lotte Hemmes, met haar partner Ramon als steun en toeverlaat naast haar. Lotte startte in 2011 als zelfstandige. “Ik ben van huis uit begonnen en zo bouw je het op”, vertelt ze bescheiden. Een jonge spontane zakenvrouw, die met beide voeten op de grond staat.

Lotte wil dat iedereen bij haar terecht kan. Ze heeft bijvoorbeeld broeken van 25 euro, maar ook van 150 euro. Mensen moeten zelf kunnen kiezen wat ze willen besteden. Vandaar ook de keuze voor de verschillende merken bij Hemmès Fashion. “Hippe merken moeten bereikbaar zijn”, aldus Lotte. “Als je een feestje hebt, moet je snel nog even een topje kunnen halen”. Zwarte kleding, naturel kleuren, fleurige items, voor elke vrouw wat wils.

Verder hoopt ze dat meer mensen in Assen gaan ondernemen. “Enthousiasme moet vanuit je hart komen en dan wordt het ongetwijfeld een succes”. Haar enthousiasme blijkt ook wel uit het feit dat ze zo actief is op Facebook. Haar zakelijke pagina op Facebook is actueel. Dagelijks worden er foto’s geplaatst van de nieuwe collectie, “de outfit van de dag” of een winactie. “Facebook heeft echt effect op de verkoop”, vertelt ze, “Ik had laatst ibizaschoentjes op de pagina gezet en de volgende dag was ik al uitverkocht. Zo snel gaat het dus”. Hemmès Fashion is een begrip in Assen en wijde omgeving. Wie op zoek is naar kleding voor de modebewuste vrouw moet hier zeker eens gaan shoppen. Zeker weten dat je met iets leuks de winkel verlaat.

Vanaf volgende week nieuw bij Hemmès Fashion: The Sassy Girl, de meest gewilde pins. Exclusief verkrijgbaar bij Hemmès Fashion.

Feestje

Om het eenjarig bestaan te vieren is er een feestje op zaterdag 18 februari aanstaande. Op de Facebookpagina van de winkel staat te lezen:

“Whooh!! Hemmès Fashion goes to Ibiza, want wij bestaan 1 jaar! Om dit te vieren kan je onze nieuwe voorjaarscollectie bewonderen tijdens de modeshow en er gaat tijdens het evenement 20% korting van de nieuwe voorjaarscollectie af!! Daarnaast shop je onder het genot van lekkere tapas hapjes en een verfrissend drankje. De entree is gratis. Ben jij erbij? Let us know and let’s party!!

P.S. Er is die dag nog meer leuks.. Wat? Dat blijft nog even een verrassing.”

Hou de Evenementenpagina van Hemmès Fashion in de gaten voor updates.

Hemmès Fashion

Marktstraat 27

9401 JG Assen

Tekst en foto’s: M. Babtist