Feestelijke middag 40 jaar De Zonnebloem

Assen – In de Bonte Wever in Assen werd donderdag het 40-jarig jubileum gevierd van De Zonnebloem, in en om Assen. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een beperking door leeftijd, ziekte of handicap.

De middag begon met een dankwoord voor alle sponsoren die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd om sponsorgelden ter beschikbaar te stellen. “Met dit geld konden we steeds meer mensen met een lichamelijke beperking uit het isolement halen. De afdeling organiseerde uitstapjes, gezamenlijke feesten, filmmiddagen, broodmaaltijden, kerstdiners, bootreizen. En we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk harte-wensen van mensen te vervullen”. Zorggroep Drenthe werd nadrukkelijk bedankt. Zij hebben de uitnodigingskaarten ontworpen en laten drukken en als geschenk aan De Zonnebloem gegeven. Diana Wesseling werd specifiek genoemd omdat zij deze taak op zich heeft genomen. “Daarvoor onze oprechte dank”.

De belangrijkste groep die men niet wilde vergeten: de vrijwilligers van De Zonnebloem. “Want zonder vrijwilligers is het werk van De Zonnebloem niet mogelijk”. De vrijwilligers werden de motor van de vereniging genoemd. Daarna werd het stokje doorgegeven aan cabaretier Arno van der Heyden die de middag zou presenteren met een speciaal geschreven programma.

Arno: “Wat een feest, 40 jaar Zonnebloem in Assen en omstreken”. De Zonnebloem op zichzelf bestaat al meer dan 65 jaar. Arno speelde zijn bekende droge worstenspel. Er werden foto’s getoond en bij iedere foto stelde Arno een vraag die de aanwezigen mochten beantwoorden. “Voor het goede antwoord heb ik een droge worst. En nu kom ik zelf uit Groningen, dus ik gooi meestal met Groningse droge worsten, maar ik heb speciaal voor u ook Drentse droge worst mee”. Na ieder goed antwoord vloog de droge worst door de zaal. Het tekenen van de oprichtingsakte van Stichting de Zonnebloem in 1949 was één van de foto’s die werd getoond en zo kreeg men een reis door de Zonnebloemtijd. Het vragenspel werd afgewisseld met mooie luisterliedjes als Schoapen, Schilderij, Loflied op de Deux Cheveaux en Slagerij J. van der Veen. Bas Mulder zorgde de hele middag voor de muzikale begeleiding.

Pjotr Wiese maakte foto’s die binnen enkele seconden op een groot scherm te zien waren. Een dame in de zaal werd “gevangen” in een schilderij en Arno zong speciaal voor haar het mooie lied:

Schilderij

Wat Rembrandt nooit kon schilderen

Wat Vondel nimmer zei

Wat Sweelinck nooit kon zingen

Dat vind ik hier bij mij

Ik hou best van een Lucebert

Een Appel of Corneille

Maar jou heb ik toch liever

Dan het mooiste schilderij

Veel mooier dan het mooiste schilderij

Ben jij, mijn lieveling, ben jij

De kleur van je haar

De lach op jouw gezicht

Die zeggen me veel meer

Dan een roman of een gedicht

Ik hou van kunst

Klassiek, maar ook modern

En op elke expositie zie je mij

Maar ik ben er tegenwoordig

In gedachten niet meer bij

Want jij bent mooier dan het mooiste schilderij

Vind ik!

Dezelfde dame vertelde in de pauze dat ze zeer dankbaar is voor alles wat de Zonnebloem doet. Ze toverde een sleutelhanger tevoorschijn met een foto van een boot, waarmee ze een reisje door Friesland had gemaakt. “Gewoon één dag hoor, ik wil altijd op mijn eigen bed slapen. Ik waardeer dit heel erg. Dat wij de vrijheid hebben, dat dit kan, mooi”.

Ruud Wiersema was aanwezig om een aantal vrijwilligers een onderscheiding uit te reiken voor hun werkzaamheden. Onder andere Eric Helmers kreeg een bronzen beeldje aangeboden. Helmers heeft altijd heel veel gedaan voor de afdeling Assen (o.a. website onderhoud) en is daar nu mee gestopt vanwege een verhuizing naar Zuidhorn. In Zuidhorn gaat hij echter verder voor de Zonnebloem.

Wethouder Wiersema zei verder, dat men alle vrijwilligers iets wilde aanbieden wat ze anderen altijd aanbieden. Er kwam de toezegging dat de vrijwilligers van de Zonnebloem op het tt-circuit worden uitgenodigd in de vipbox om te genieten van races, om te worden vertroeteld en verzorgd.

Joke Smit sloot de middag af met een dankwoord: “Vandaag hebben we 40 jaar Zonnebloem gevierd, 40 jaar een hele tijd en we zijn niet van plan ermee te stoppen. We gaan door met het mooie werk wat voor heel veel mensen hier een verschil in hun leven uitmaakt”.

Voor meer informatie (aanmelden als vrijwilliger of als deelnemer) zie de website: Zonnebloem, in en om Assen

Tekst en foto’s: M. Babtist