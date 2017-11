Feestelijke opening PopUpwinkel Mooi Verhaal op zaterdag 11 november

Assen – Op zaterdag 11 november om 12:00 uur opent PopUpwinkel Mooi Verhaal voor het derde jaar op rij haar deuren in het Forum. Bij de opening wordt de ANWB-praatpaal die speciaal voor deze derde editie van Mooi Verhaal is aangeschaft onthuld. Ter gelegenheid van de opening en in verband met Sint Maarten, is er in samenwerking met de winkeliersvereniging een lekkere verrassing voor iedereen, zolang de voorraad strekt. Na de officiële opening volgt een speciale aflevering van de Asser Dialoog.

Popupwinkel Mooi Verhaal is een initiatief van stadspredikant Bert Altena en wordt alweer voor het derde jaar op rij georganiseerd. De locatie van de tijdelijke kerkelijke winkel is evenals voorgaande jaren in ’t Forum. In de winkel zijn weer veel leuke en verantwoorde cadeauartikelen te verkrijgen. Er doen maar liefst elf organisaties mee. Nieuw dit jaar zijn de producten en bijzondere kunstwerken die vervaardigd zijn in de sociale onderneming van Daat Drenthe, een organisatie voor arbeidsintegratie en dagactiviteiten.

Praatpaal

Ook nieuw dit jaar is de praatpaal bij de ingang. Een oude ANWB-praatpaal laat dagelijks de tekst van de dag horen. Een tekst die is geschreven en ingesproken door Asser dichter Egbert Hovenkamp

Asser Dialoog

Ook dit jaar staan weer tal van activiteiten op het programma zoals workshops, muziek en lezingen. “En de eerste activiteit vindt aansluitend op de officiële opening plaats”, vertelt initiatiefnemer Bert Altena, “Samen met de Noabershop en het Platform levensbeschouwelijke organisaties wordt een speciale aflevering van de Asser Dialoog georganiseerd. Met Enis Odaci, eindredacteur van de website Nieuw Wij, als gespreksleider volgt een dialoog over actuele thema’s, en waar ook volop gelegenheid is om zelf onderwerpen in te brengen. Het wordt een oefening in luisteren en aandacht voor ieders verhaal.”

Bakkie troost

Iedere vrijdagmorgen om 11 uur is er onder de noemer ‘bakkie troost’ gelegenheid om in gesprek te gaan met een voorganger uit Assen. Op vrijdag 17 november is dat Niesje Havinga van het Leger des Heils. Je kunt zo binnen lopen en aanschuiven. Bakkie troost duurt ongeveer een half uurtje.

Popupwinkel Mooi Verhaal is tot 6 januari 2018 wekelijks geopend van woensdag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 17.30 uur.

“We hopen in de komende weken veel gasten te ontvangen in de winkel en bij onze activiteiten.”