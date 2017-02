FIM Sidecar Grand Prix opnieuw onderdeel van GAMMA Racing Day

ASSEN – Op 4, 5 en 6 augustus wordt in Nederland opnieuw een Grand Prix verreden in het FIM wereldkampioenschap zijspanwegrace.

De Grote Prijs van Nederland is naast wedstrijden in Hongarije, Frankrijk (24H van Le Mans), Kroatië en Duitsland door de Fédération Internationale de Motocyclisme toegekend aan de GAMMA Racing Day op het TT Circuit Assen. Met een nieuwe bakkenist én een nieuwe motor wordt meer dan ooit uitgekeken naar wat 2015-wereldkampioen en publiekslieveling Bennie Streuer kan doen tijdens zijn ‘home Grand Prix’.

Bennie’s eerste testmogelijkheid op het TT-circuit staat gepland op 2 april aanstaande. “Ik voel me een stuk sterker en ben klaar om te gaan testen. Omdat ik nog nooit met een 600 cc-motor heb gereden probeer ik zoveel mogelijk testkilometers te maken op de circuits op de WK-kalender. Ik rij daarom onder meer een wedstrijd in het Frans kampioenschap in Le Mans en een wedstrijd in het Duits kampioenschap in Rijeka, maar ik ga ook testen in Val di Vienne en op de Pannonia Ring in Hongarije.”

De GAMMA Racing Day werd door de FIM in 2014 en 2015 beloond met een ‘Award’ voor ‘Best Sidecar Grand Prix’. In 2015 won Bennie Streuer de zijspan Grand Prix van Nederland tijdens de GAMMA Racing Day, 23 jaar nadat zijn vader Egbert de ‘Dutch Grand Prix’ won. In het jaar waarin Bennie de wereldtitel in de zijspanklasse wist te veroveren, ging de GAMMA Racing Day de boeken in als het evenement waar na 23 jaar ‘droogte’ op Assen weer het Wilhelmus klonk voor een Nederlandse Grand Prix wegrace-overwinning.