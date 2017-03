Flitsende modeparade én een optreden van Isabel Provoost

Assen – Op zaterdag 25 maart staat de Fashion Saturday in Assen op het programma. Dit is hét event voor iedereen die van mode, muziek en gezelligheid houdt. De nieuwste lentemode wordt op ludieke wijze gepresenteerd door middel van een Fashion Parade dwars door centrum. Als slotact treedt Isabel Provoost uit The Voice of Holland op.

Het is de tweede keer dat Fashion Saturday in Assen wordt georganiseerd. Dit modieuze event is ‘all about fashion’. Diverse winkeliers van winkelcentrum De Triade en het Mercuriuscentrum kleden hun modellen in de nieuwste voorjaarsmode. Vanuit het Ceresplein vertrekt de parade richting het Mercuriuscentrum en weer terug. Dat modellen over het algemeen lang zijn, is bekend, maar het model dat voorop loopt spant de kroon. Zij loopt niet op stiletto’s, maar op stelten! Een mobiele dj begeleidt de parade met fijne dancebeats.

De modellen uit de Fashion Parade doen drie keer hun ronde. De eerste ronde begint om 13.00 uur, de tweede om 14.00 uur en de laatste om 15.00 uur. Zo heeft iedereen voldoende kans om de spetterende show en de nieuwste collecties te bewonderen. Als de parade is afgelopen, start om 16.00 uur op het Ceresplein een optreden van Isabel Provoost. Deze talentvolle zangeres werd dit jaar tweede bij The Voice of Holland.

Iedereen is welkom om dit leuke event bij te wonen en inspiratie op te doen voor het komende modeseizoen. Het evenement wordt georganiseerd door de winkeliers van het Mercuriuscentrum en winkelcentrum De Triade.