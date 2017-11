Gemeente Assen stelt 60.000 euro beschikbaar voor aankleding tweetal activiteiten

Assen – “Hoe kunnen we met elkaar het wauw!-gevoel in de stad teweeg brengen?”. Hoe maak je inwoners weer trots op de stad Assen en de activiteiten die er georganiseerd worden. Die vragen stonden centraal bij het besluit van het college om 60.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de aankleding van twee activiteiten in de stad; The American Dream en Winterland Assen.

Wethouder Anry Kleine Deters vertelde gistermiddag, tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis, dat ze willen investeren en samen met elkaar aan de slag willen.

Vooral doen en laten zien

Anry: “Laten we zorgen dat we dingen bespreken en uitspreken, maar dat wij ook met elkaar de schouders er onder willen zetten. Er ligt een prachtige binnenstadsvisie, die hebben vele partijen met elkaar gemaakt, dat is ons uitgangspunt, er is een regiegroep. Maar laten we niet alleen praten, maar laten we ook vooral DOEN en laten ZIEN dat we met elkaar het wauw!-gevoel echt invulling willen geven”.

“Dat kan beter, dat moeten we beter gaan doen”

Dat heeft ertoe geleid dat het college gezegd heeft: “Wij gaan 60.000 euro extra geld geven, naast de miljoenen van de projecten die er liggen, naast het opknappen in het openbaar gebied, naast alle bestedingen in de binnenstad, echt 60.000 euro voor een koppeling aan de prachtige activiteiten rondom The American Dream en rondom Winterland”. Winterland Assen is de nieuwe naam voor de Kerstmarkt in Assen. Zeker wat betreft de kerstmarkt is de gedachte: “Dat kan beter, dat moeten we beter gaan doen. Ook daarin een wauw!-gevoel teweeg brengen”.

Samen met elkaar aan de slag

Naar aanleiding van deze toezegging door het college is Ronald Obbes gebeld met de vraag om met een aantal ondernemers te komen, zodat men gezamenlijk met elkaar kan bespreken hoe ze die 60.000 euro willen invullen en de komende maanden dat wauw!-gevoel willen realiseren. Vanuit het college is gezegd dat men samen met elkaar aan de slag wil. Anry Kleine Deters: “Dit is ook weer van ons een gebaar: We gaan ervoor !”. Ze laat weten dat ze zeer hecht aan goed gesteunde voorstellen. Het feit dat het college dit ook unaniem besloten heeft, geeft volgens haar ook de intentie aan hoe ze er met elkaar in zitten en wat ze met elkaar willen.

Blockbuster

Ronald Obbes vertelt dat men al druk bezig is met het organiseren van een mooie kerstmarkt onder de nieuwe naam Winterland Assen. Hij hoopt verder dat The American Dream weer een “blockbuster” zal worden. Men wil Assen stadsbreed op de kaart zetten. “Je merkt dat de stad breder is geworden, volwassener is geworden”. Men moet er meer impuls in stoppen. Obbes: “We hebben voorgesteld, als je vanaf het station komt, dat mensen gelijk het wauw!-gevoel krijgen als je Assen binnenloopt richting het Drents Museum, maar ook, als je de stad weer uit rijdt richting de Vaart ZuidZijde, dat het daar helemaal verlicht is, dat de brug mooi verlicht is”. Ook de Brink wordt hierin niet vergeten omdat dit nu “een donker gat is” volgens Obbes. Verder wil men ook bij de Rolderstraat en een stukje Groningerstraat, echt de kern winkelgebied, wat terugkomt in de binnenstadsvisie, meenemen hierin. “Daar is die 60.000 euro een mooie aanvulling op”.

Asser Statue of Liberty

Zondag 19 november zal de onthulling zijn van het Asser Statue of Liberty, een negen meter hoog vrijheidsbeeld gemaakt door Natasja Bennink. Harcourt Klinefelter, voormalig perschef en speechschrijver van Martin Luther King zal aanwezig zijn bij de onthulling. Men hoopt dat ondernemers ook actief aan de gang gaan om de binnenstad op te fleuren. Deze week worden de winkeliers bezocht en zullen ze een tasje krijgen met allerlei dingetjes erin. Die tasjes worden aangeboden en daarin zitten ook lijsten (bestellijsten) waarmee ondernemers zelf nog een extra pakket kunnen bestellen om hun winkel aan te kleden. Het woord Citydressing viel. Men wil een tas te geven, een ondernemerstool, een mooie tas met materiaal. Tevens was er de oproep om daar actief mee aan de gang te gaan.

Winterland Assen 15 t/m 24 december

De kerstmarkt zal dit jaar voor een deel overdekt zijn, met dien verstande dat er geen vloer in de tent komt, maar het geheel wel wordt voorzien van een dak. Men is hierdoor iets minder van het weer afhankelijk is. Op uitnodiging van het MKB komt er een Bierstube op het Koopmansplein. De Bierstube zal het weekend voorafgaand aan Winterland Assen geplaatst worden. In de week van 15 december zal alles opgebouwd worden. Dat heeft best wel wat impact op het reilen en zeilen in de stad. “Zo werken we langzamerhand, deel voor deel, naar de opening met de Lichtjesparade”. Het is namelijk de bedoeling dat de kerstman op een feestelijke wijze binnen wordt gehaald middels een Lichtjesparade, die start bij de Bonte Wever. Op het Koopmansplein zal Het Huis van de Kerstman komen te staan. Deze is door sponsoring verkregen. De Kerstman zelf zal hier tien dagen lang aanwezig zijn.

Chris Spelbrink, Spelbrinks Gebakspecialiteiten

“De kerstmarkten in 2013, 2014 en 2015 waren wel mooi en vorig jaar is dat eigenlijk een beetje tussen wal en het schip gebleven. We hebben dit jaar met een heel klein budget geprobeerd om het karretje weer aan de gang te krijgen”. Naarmate het karretje rolde werd iedereen ook enthousiast en kregen ze steeds meer mensen die mee wilden gaan. “Dingen werden gesponsord, dus we hadden het redelijkerwijze dicht zitten, alleen om even de kers op de taart te zetten is het altijd fijn dat er nog een klein financiële impuls komt”, aldus Chris Spelbrink.

Martin Speelman, Run2Day

De vraag was: “Hoe kunnen we de binnenstad meer reuring bieden? Soms kunnen kleine dingen al zorgen voor een stuk beleving in de stad. Kijk naar American Dream”. Volgens Speelman zou het mooi zijn om dat meer richting de andere straten door te trekken. Samen als collectief en niet alleen als Drents Museum.

De kern voor Winterland Assen zal het Koopmansplein zijn. Men wil het plein meer een boost geven en dan moeten we denken aan bijvoorbeeld de bomen die eigenlijk nooit mooi verlicht waren. Ook de gewone kerstbomen komen terug op het plein. Anry Kleine Deters laat verder weten dat ze snapt dat men nieuwsgierig is naar de exacte invulling, maar “Ik zou wel een beetje geschokt zijn als de complete plannen nu op tafel zouden liggen. Want tot nu toe is het juist zo van: Dit is wat wij nu investeren, dit geven wij jullie nu erbij, dit is een extra”. Men moet eerst overleggen met elkaar om vervolgens tot een invulling te komen. Dat was ook de voorwaarde.

Anry Kleine Deters: “Wij verwachten niet dat er nu een compleet plan zou liggen, dat zou betekenen dat wij gaten aan het vullen zijn. Wij willen juist een bijdrage om een stuk enthousiasme los te maken”.

– Wordt vervolgd –

Tekst en foto: M. Babtist