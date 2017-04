Geslaagde vossenjacht in het Lariksbos

Assen – Wie vanmiddag een wandeling maakte in het Lariksbos keek zijn ogen uit. Je kon zomaar een jager tegen het lijf lopen of een minion. Kinderboerderij de Lariks organiseerde namelijk haar jaarlijkse vossenjacht.

Beheerder Jan Blik is samen met zijn vrijwilligers verantwoordelijk voor dit traditionele uitje op 2e Paasdag. Een uitje voor het hele gezin. En dat was te merken bij het startpunt, de kinderboerderij. Pasgeborenen in een kinderwagen tot opa’s en oma’s die met hun kleinkinderen aanwezig waren. Opgeven voor de vossenjacht was mogelijk tot en met zaterdag 15 april. Op de picknicktafel lag een lijst met namen. Voor € 0,50 per persoon kreeg je een papier met te zoeken ‘vossen’.

Zo’n 40 mensen hadden zich in eerste instantie ingeschreven. Vanwege de slechte voorspellingen waren bepaalde mensen afwachtend met inschrijven. Toen bleek dat het achteraf gezien toch mooi weer was, besloot men spontaan langs te gaan en te vragen of meedoen nog mogelijk was. En zo groeide de rij bij de inschrijftafel. Volgens Jan Blik deden er uiteindelijk veel meer dan 100 mensen mee.

“Jullie moeten op zoek gaan naar de gele kip”, zo stuurde Jan een gezin op pad. Slechts enkele meters buiten het hek van de kinderboerderij bleven de kinderen alweer staan. Vossen zoeken was leuk, maar de jonge eendjes trokken ook de aandacht van de kinderen. Of zou Jan dát bedoelen met “de gele kip”. De jongste kinderen twijfelden meteen.

De wandeling ging vervolgens richting Lariksbos, waar twee agenten in de uitkijktoren toezicht hielden. “Nee hoor, dat is geen vos, die politie is echt. We moeten een gele kip zoeken”, beweerde de jongste telg van het gezin. De oudere broer ging in discussie: “Kijk maar, ze staan wel op de lijst”. En zo ontvingen ze een krabbel op hun papier.

Op naar de gele kip. De visser, die ook onderdeel van de vossenjacht was, werd voorbij gelopen. Er vissen zo vaak mensen in de vijver, zullen ze gedacht hebben. Een eindje verderop langs het bospad zagen ze een rode hoed. “Ik zie een kabouter ! Is dat een kabouter ? Dat is kabouter Plop !”, en ze renden naar haar toe. Een krabbel, een paaseitje, en de wandeling ging weer verder, op zoek naar de volgende vos.

De zeemeermin lag heerlijk te zonnen bij de waterval. Twee indianen speelden een spel. De paashaas. Een boswachter. En uiteindelijk werd ook de gele kip gevonden. Zo vulde het papier zich met krabbels en werd het een uitdaging om ook die laatste vossen te vinden. De Minion viel wel op in het bos, evenals de clown, die huppelde over de paadjes.

Met het vinden van de jager hadden ze iets meer moeite, want “die is natuurlijk op jacht en loopt voorzichtig rond, verstopt achter de struiken”. De kinderen leefden zich helemaal in en genoten volop, gezien hun verhalen en opmerkingen onderweg.

“Super leuk was het. Heel leuk gedaan. Het was onze tweede keer. Ik ga er een paastraditie van maken. Die zeemeermin was ook zo leuk, daar heb ik nog een foto van gemaakt”, aldus een tevreden moeder.

En zo kan Jan Blik, samen met zijn vrijwilligers, terugkijken op een geslaagde middag. De vossenjacht is één van de evenementen die Kinderboerderij de Lariks organiseert.

Volg voor meer informatie de kinderboerderij op Facebook: Kinderboerderij de Lariks

Tekst en foto’s: M. Babtist