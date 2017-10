Gids van Ghost Tours Assen leest voor bij Kinderboekwinkel Rapunsel

Assen – Een vrije dag van school omdat de meesters en juffen op donderdag 5 oktober staken? Kom dan naar kinderboekwinkel Rapunsel aan de Brink in Assen. De griezelige gids van Ghost Tours Assen vertelt eerst buiten een eng verhaal en leest daarna spannende verhalen voor in de winkel.

Het thema van de Kinderboekenweek van 4 tot en met 15 oktober is ‘griezelen’. Normaal is de gids van de Ghost Tours alleen in het donker in Assen te zien maar speciaal voor de kinderen die wel van spannende verhalen houden, komt hij op donderdagmiddag 5 oktober naar het centrum van Assen.

Tijdstip

Kinderen van 4 t/m 7 jaar: 14:00 uur

Kinderen van 8 t/m 12 jaar: 16:00 uur

Locatie

Kinderboekwinkel Rapunsel

Brink 27, 9401 HT Assen

