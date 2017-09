“Goed verhaal”, nieuwe avondvullende show van cabaretier Timzingt

Assen – Cabaretier Timzingt komt dit najaar met een nieuwe avondvullende show: Timzingt – Goed Verhaal. Timzingt speelt op 12 oktober in theater De Nieuwe Kolk in Assen. Tijdens de tour wordt de nieuwe CD van Timzingt gepresenteerd met de liedjes uit de voorstelling. Informatie en kaarten via www.timzingt.nl

Nieuw cabaretprogramma

Goed Verhaal is het nieuwe programma van Timzingt. Tim bivakkeert na het overlijden van zijn oma een tijdje in haar oude huisje. Hij haalt herinneringen op aan vroeger: de verhalen, het logeren, de avonturen. De verhalen van toen doorkruisen de verhalen van nu en Tim komt meer te weten dan hem lief is. Een avond vol gloednieuw cabaret over vroeger en nu met mooie hilarische liedjes en een ontluisterende blik op dikke ik’s, dunne tailles, relaties, opvoeding en Senseo. Over het maken van je eigen verhaal en over het je eigen maken van een verhaal. En wie mag bepalen of het een succesverhaal is? Gewapend met gitaar, piano en ukelele haalt Timzingt verhaal. Dit najaar is Timzingt Goed Verhaal te zien in 17 theaters in het hele land.

Nieuwe CD: Timzingt Goed Verhaal

De liedjes uit de voorstelling Timzingt Goed Verhaal komen uit op de gelijknamige CD die vanaf oktober verkrijgbaar is. Tim schreef samen met pianist en arrangeur Henk Doest tien nieuwe liedjes. Het geheel is een crossover van stijlen: cabaret en kleinkunst meets nederpop in de geest van Doe Maar, Stef Bos en Acda en De Munnik. Alles in de herkenbare stijl van Timzingt: hilarische maatschappij- en zelfkritische liedjes maar ook tedere luisterliedjes, onder andere het afscheidslied dat Tim schreef voor zijn oma. Naast de nieuwe liedjes bevat de CD ook de toegang tot de downloadpagina met bonusmateriaal: live opgenomen liedjes uit Tims vorige voorstelling Timzingt Echt Waar.

Over Timzingt

Timzingt is de artiestennaam van Tim van Wijngaarden uit Culemborg. Hij maakte eerder drie avondvullende (liedjes)cabaretprogramma’s waarvan DVD’s en CD’s zijn opgenomen. Daarnaast maakt Tim vaak cabaret op maat voor onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en kerken. Tim is ook columnist in de EO visie en schrijft regelmatig op verzoek liedjes en teksten. Eerder speelde hij negen jaar in de cabaretgroep Voorwaar. Naast cabaretier is Timzingt ook docent op een middelbare school.

