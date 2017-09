Gratis toegankelijke finaleraces op Junior Track Assen

Assen – Op zaterdag 23 september laten zo’n 90 coureurs tussen de 10 en 50 jaar in diverse klassen van motoren, scooters en brommers spectaculaire trainingen en races zien tijdens de finale races van het motorsportseizoen van de SOBW (Stichting Organisatie Brommer- en scooter Wegraces). De wedstrijden zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Verschillende klassen

Het SOBW-motorsportseizoen telt 11 wedstrijden welke verreden worden op verschillende circuits in Nederland. Op zaterdag 23 september worden de laatste wedstrijden van het seizoen verreden op de TT Junior Track in Assen. Aan het eind van het seizoen worden de Nederlandse Kampioenen van iedere klasse gehuldigd. In alle klassen is de kampioen reeds bekend behalve in de Topscooterklasse. Daarin zal de strijd om het kampioenschap in Assen worden beslist.

De diverse wedstrijdklassen zijn samengesteld op basis van de verschillende soorten machines, de ervaring van de rijder en de toegestane mate van tuning. Door de grote verscheidenheid aan klassen biedt de SOBW, de organisator van deze wedstrijden, een laagdrempelige manier van betaalbaar racen aan voor iedereen.

Zo zijn er opstapklassen voor de jeugd, te weten het Molenaar NSF100 Championship en de GAMMA Yamaha R125 Cup. Scooterliefhebbers rijden in de Topscooterklasse, welke de gevorderde rijder een hoog competitief niveau biedt. De Supermoto on Asfalt Challenge biedt supermoto rijders die niet graag in het zand rijden een kampioenschap welke alleen op asfalt wordt verreden. Puch rijders komen aan hun trekken in de speciale Puch klasse voor 50 en 70 cc machines. Sport-, Expi- en NSF-Open coureurs rijden gecombineerd in 1 groep.

Regionale rijders

In het Molenaar NSF 100 Championship komen Daniël Tappel uit Stadskanaal en Twan Smits uit Steenwijk in actie. Deze jonge talenten staan momenteel respectievelijk vijfde en tweede in het Rookies klassement, bedoeld voor nieuwkomers in deze klasse.

Tijdstip

Op zaterdag 23 september in de ochtend worden in alle klassen vrije trainingen en kwalificatietrainingen afgewerkt. ’s Middags worden de wedstrijden over 2 manches verreden. De start van de eerste race is om 13:30 uur en de dag wordt rond 18:00 uur afgesloten met een prijsuitreiking.

Adres

TT Junior Track

De Haar 9

9405 TE Assen

Iedereen kan racen bij de SOBW

De SOBW zorgt voor een mooi pallet aan motorracecompetities in diverse klassen. Dankzij een laagdrempelige, betaalbare formule kan iedereen vanaf 10 jaar meedoen. De circuits worden aan

strenge veiligheidseisen onderworpen en de machines en kleding van de coureurs worden voorafgaand aan elke wedstrijd technisch gekeurd. De KNMV verzorgt de verzekeringen. Aan het begin van het wedstrijdseizoen worden nieuwe rijders goed geïnformeerd over het racen bij de SOBW en wordt er een theorie-examen afgenomen.

Tekst/Foto: SOBW